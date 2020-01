【多益時事通】鼠年行大運！來學生肖、年夜飯的英文怎麼說

▲ 2020台灣燈會鼠年小提燈。(圖/記者賴文萱攝)

文/羅伊伶 Janet Lo

一月總統大選落幕,緊接著就是過新年的時節了!春節總是大家最期盼能好好歡慶、放個長假的時刻,而在農曆新年的習俗與慶典上,其實也有許多實用的多益單字喔,趁著悠閒長假,就來學些過年相關的英文用法吧!

Year-end Banquet尾牙

請繼續往下閱讀...

每年農曆過年前,許多企業都會舉辦尾牙來犒賞員工。因為是在年尾舉行的,所以通常會用「year-end」這個形容詞,「banquet」則是名詞「宴席」。

除了「year-end」之外,也可以用多益常出現的「annual」年度的,可用「annual banquet」來描述尾牙,更簡單的說法可用「annual party」或「year-end party」。有些企業選擇在過年後舉辦春酒則可用「spring party」來描述,舉辦派對辦活動可搭配動詞hold可說「hold a party 」或「hold an event」。

A: Where will you have your year-end banquet this year?

(你們今年的尾牙會辦在哪裡啊?)

B: Ours will be held at the buffet restaurant in the Royal Hotel. What about yours?

(我們的會辦在皇家酒店的自助餐廳。你們的呢?)

Voucher 禮券

在年終尾牙或春酒活動中,通常一定會有抽獎活動就可用「raffle」。除了獎金之外也經常會有餐飲住宿券、百貨公司購物禮券等獎品,許多人會以為禮券的單字很簡單,不就是「coupon」這個字嗎?不過其實「coupon」是「折價券」,例如像一般藥妝店大賣場常發的八折券或50元折扣券,這並不能用來描述可直接全額折抵現金的禮券,所以真正的禮券應該要使用「voucher」而不是用「coupon」。

In the raffle tonight, we’ve prepared a big prize that’s worth 200,000 NT dollars and many hotel and afternoon tea vouchers.

(在今晚的抽獎活動中,我們準備了價值二十萬元的大獎及多項住宿與下午茶禮券。)

除了用「voucher」來描述禮券,也可以使用「gift certificate」一詞。不過不能單用「certificate」,因為certificate本身只有「證書;證明」的意思,所以一定要與「gift」搭配才會是「禮物的證明」表禮券之意。另外許多店家也有販售可用來送人的「禮物卡」,則是用「gift card」。

Lunar Calendar農曆、Zodiac Sign生肖

台灣過年看的是農曆,一般東西方通用的日曆就是直接用「calendar」。若想明確指出陽曆的話便可用「solar calendar」,「solar」就是「太陽的」,「lunar」則是「月亮的」形容詞,而十二生肖便是依據「lunar calendar」的日期來計算的。生肖的英文說法可使用「zodiac sign」,「zodiac」是指「十二宮圖」,在指星座或生肖的時候都可以使用。

「sign」在多益情境中常是以動詞型態出現,指「簽名」的意思,但用在生肖時便成了名詞,表「符號」之意。因為生肖是華人特有的文化,所以生肖也可直接稱為「Chinese sign」或「Chinese zodiac」。

回到「calendar」一字,本身除了日曆之外,也可用來描述「行事曆、行程」之意,常出現在職場中討論會議或活動行程的商務情境中。

A: Is it ok if we postpone the department meeting at the end of the month?

(我們可以把部門會議延到月底嗎?)

B: Just a second. Let me check my calendar first.

(等一下,先讓我看一下我的行程。)

Reunion Dinner 年夜飯

過年最重要的時刻就是在除夕夜與家人團聚一起吃年夜飯囉!除了「new year’s eve dinner」之外,也可用「reunion dinner」來描述年夜飯、團圓飯,因為「reunion」就是「團聚;相聚」的名詞。除了過年的團圓之外,「reunion」也常使用在同學會的情況如「class reunion」、大學同學會「college reunion」等。

The Chinese New Year reunion dinner is the most anticipated and significant time of the year, which usually requires meticulous planning and a lot of time to prepare.

(農曆新年團圓飯是一年中最令人期盼且最重要的時刻,通常會需要詳盡規劃與很長的準備時間。)

另外,也有一個常見的多益單字「gathering」能用來形容這種團體的「聚會;相聚」,「gathering」這個名詞源自於動詞「gather」表「聚集;集合」之意。除了工作上的聚會之外,一些非工作上的娛樂社交活動,像是跟朋友的朋友出去玩等認識新朋友的聚會,都可稱為「social gathering」。

TCM Company will be hosting a gathering of business leaders in the Elite Convention Center on February 3rd.

(TCM公司將會在二月三日於菁英商務中心舉辦一場商務領袖的聚會。)

Adam is quite introverted so he doesn’t enjoy any social gathering and often finds excuses to leave early.

(Adam是個非常內向的人,所以他不太喜歡參加社交活動,也經常會找藉口提早開溜。)

【多益模擬試題】

聽力測驗音檔 Question 1

1. How many people will attend the annual banquet?

(A) No later than tomorrow.

(B) Almost everybody.

(C) It’s starting at 6 p.m.

聽力測驗音檔Question 2

2. How long is the voucher valid for?

(A) A year from now.

(B) It’s for dinner only.

(C) Thirty percent off.

解析:

1. 正解為(B)。問題中「有多少人會參加尾牙?」,「how many people」問的是多少人,用未來式詢問將會參加尾牙的人數,選項(A)「最晚明天以前。」提到的是最晚回覆的時間點、選項(C)「六點開始。」提到的是活動開場的時間,僅選項(B)「幾乎每個人都會去。」明確回答出參加人數,故(B)為正解。

2. 正解為(A)。問題問的是「這張禮券有效期限是多久?」,「how long」為多久時間,「valid」是形容詞「有效的」,選項(B)「僅能使用於晚餐。」提到的並非時間而是禮券適用範圍、選項(C)「打七折。」提到的是折扣數,但此為禮券並非折價券,也並非在回答期限,僅選項(A)「即日起一年內。」明確提到自當日起一年內為有效期限,故(A)為正解。

延伸閱讀》Foodpanda更改薪資制度導致罷工!從外送爭議學多益