好市多再現喪屍潮！民眾瘋搶「神秘粉紅箱」…推車狂搬10組

▲好市多近日又出現喪屍搶購潮。（示意圖／記者張一中攝）



網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多商品多元，更是三不五時推出特價品，吸引民眾搶購。而近日好市多再度出現「喪屍搶購潮」，許多民眾聚集在貨架前瘋搶，推車都塞滿了「粉紅色箱子」，場面看起來相當壯觀。

一名網友日前在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」分享，好市多裡的某款貓罐頭目前正在特價，每箱折價100元，因此貨架才剛補滿，立刻就被搶光。

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此外，也有名女性網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」裡指出，她也有參與搶貓罐頭的戰役，一口氣搶了10箱，換算下來，等於省了1000元，且家裡的毛小孩也相當喜愛，讓她十分滿足，「#每盒省100元當然一定要搶購。」

▼好市多的貓罐頭正在特價。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）



眾人看完後，也紛紛詢問，特價到什麼時候，以及單罐的價格，「今天搬了60箱回來」、「請問算下來一罐單價多少錢」、「可以請問特價到什麼時候嗎？謝謝」、「聽說貓吃了這個牌子的罐罐就再也不會在吃別牌的，是真的嗎？」

對此，女網友則回應，一箱內有24罐，以每箱400元來算，等於一罐平均不到17元，價格相當便宜，且特價時間還會持續，直到26日為止。

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