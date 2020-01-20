影／親戚家一年走2人！長輩建議「送假人」…晚輩不信：很誇張　3個月後又出事

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享親戚家中一年之內有兩人去世，有長輩建議一定要在第二人出殯前，做一個假人送出去的儀式，可是後來沒做，結果三個月後又出事了。有人表示，這是「祭三喪」、「作遣爽」，防止會有第三個人往生。

▲有網友透露，「作遣爽」祭完草人後置於棺木上，揹棺出殯就代表已經三個人死亡。（示意圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，親戚家後代子孫很多，老家建築已無人居住，變成祀奉祖先牌位的公廳，有些搬家到其他地方的親戚有移靈牌位出去；但在老家故鄉還有很多長輩在，長輩都住在老宅公廳的附近。

原PO表示，平常大家輪流早晚燒香，某一房燒10天後就換其他房燒10天，有做好約定了；可是後來家族有人往生，一年內走了兩人，此時，有比較年長的人說，一定要在第二人出殯前，做一個假人送出去的儀式。

原PO指出，可是年輕人不相信這樣的說法，那時委託的葬儀社也沒有建議喪家，或給親戚家一些意見，「當時，我自己在想，這個是迷信吧？真的必須要這樣做嗎？搞不好不做也會沒事，台灣已經不是以農業社會為主了」等的想法。

▼原PO說，那年直到死了第三個人後才安靜平息。（圖／資料照）

原PO說，後來喪家沒有做一個假人送出去的儀式，過沒有多久，印象中可能只經過三個月左右，家族就真的死了第三個人。

原PO回覆網友的問題表示，這是6年前的事，當時因年輕的哥哥、姐姐們不相信說很誇張，所以沒做稻草假人送出去燒的儀式；且現在的葬儀社都希望越簡單、快速就好，直到死了第三個人後才安靜平息。

對此，有網友透露，這叫「祭三喪」、「作譴爽」，不是迷信，還有跟是不是農業社會沒有什麼關係。她進一步解釋，這傳統習俗要細說的話，每個地方都不太一樣，「譴爽」簡單說就是一年內有兩名親人往生，需要用36支稻草編織成人形的草人，代表第三個人，以防止會有第三人往生，如果同時有兩個人往生就要祭紅棺。

該網友說，另外，草人要穿第二名往生者的一套長袖、長褲，開面開光點眼；勒草人的儀式還要白雞、白鴨、金紙和菜碗，祭完草人後置於棺木上，揹棺出殯就代表已經三個人死亡了。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►酒測臨檢「呼一下」！天兵嬤照做 警傻眼：算了，妳走吧…同事全笑翻



►跟他們聊天＝挑戰你的修養 12星座沒禮貌第一名「狂妄自大控制慾強」