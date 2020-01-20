全台唯一除夕跨年晚會 台南市議會邀民眾到土城聖母廟逗熱鬧

▲台南市議會郭信良副議長、土城聖母廟王明義主委等人，邀請全國民眾在除夕晚上，到聖母廟參加這場迎春除夕守歲跨年晚會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會與正統鹿耳門聖母廟、陳亭妃立委服務處，合辦全國唯一「2020金鼠迎春除夕守歲系列活動」，郭信良議長與聖母廟王明義主委、台江國家公園管理處謝偉松處長、雲嘉南風景區管理處徐振能處長、觀光旅遊局陳信安局長及民政局顏振標局長等人，邀請全國民眾到聖母廟參加跨年晚會。

郭信良議長指出，除夕向來有守歲的傳統，但是大多民眾在圍爐過後，只能玩手機或是看電視。為了讓民眾有闔家可以參與的活動，並且過一個真正屬於台灣的農曆跨年，市議會在正統鹿耳門聖母廟推出除夕跨年晚會及春節祈福燈會，邀請全國民眾到台南市來感受過年氣氛，同時祈求媽祖賜福保佑。

郭信良議長表示，除夕晚會由圓圓擔任主持人，邀請到蕭秉治、愷樂、陳零九、大支、董事長樂團等藝人帶來精彩表演，還有令人期待的煙火秀，以及摸彩活動，非常熱鬧。郭議長透露，摸彩品有65吋平板電視、筆記型電腦、電動機車及平板電腦等大獎，歡迎民眾前來跨年、抽好禮。

另外，自1月24日除夕到2月22日止，一共30天，在聖母廟兩側香客大樓及護城河等場地將布滿五彩繽紛的燈飾，尤其是大型的媽祖主燈，以及五王船副燈，還有深受兒童喜愛的趣味花燈，都非常精美，尤其夜晚花燈在護城河上的倒影絕對讓人印象深刻，不容錯過。

郭信良議長說，這次系列活動非常盛大，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、台江國家公園管理處、市府民政局、文化局、觀光旅遊局、安南區公所、台南市立醫院……等單位，共同舉辦這場迎春除夕守歲系列活動。郭信良副議長、聖母廟王明義主委等人，邀請全國民眾在除夕晚上8時到12時半，到聖母廟參加跨年晚會。