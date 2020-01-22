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影／有殺氣！奔逃駕駛報警哭「他要打我」　刺青哥喊冤：收床罩...網全笑爛

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記者周亭瑋／綜合報導

一名刺青哥去年在住家前院，準備收晒乾的床罩，而停車在他家門口的休旅車駕駛見狀，立刻迅速離開；傻眼的是，後來他竟接到通知，表示對方報警說他要打人，不過幸好他有監視器畫面證明，這真的是一場誤會阿！

「不是...大哥你聽我說！」去年7月期間，刺青哥在自家前院打算收床罩，當時他半裸上身，穿著短褲及夾拖，正找尋曬衣桿，結果才拿在手裡準備動作時，原本停在一旁的休旅車突然發動，接著快速離去。

▲刺青哥收床罩！駕駛秒開走...報警哭「他要打我」　他曝畫面喊冤...網全笑爛。（圖／原po授權引用）

請繼續往下閱讀...

▲大哥先查看床罩晾乾的情況。（圖／原po授權引用）

更無奈的是，後來駕駛竟報警，聲稱刺青哥要打他。好在他家前有裝監視器，才免於啞巴吃黃蓮的窘境，從畫面中可見，吊床罩的位置，剛好離副駕很近，加上他光著身體露出大片刺青，就這樣被誤會要逞兇鬥狠了。

事後，苦主也忍不住跟友人抱怨，「有夠靠X，收個床罩，報警說我要打他，不就還好我家有錄影。」

▲刺青哥收床罩！駕駛秒開走...報警哭「他要打我」　他曝畫面喊冤...網全笑爛。（圖／原po授權引用）

▲▼人家真的是在收床罩啦。（圖／原po授權引用）

▲刺青哥收床罩！駕駛秒開走...報警哭「他要打我」　他曝畫面喊冤...網全笑爛。（圖／原po授權引用）

po文一出，引起熱烈迴響，網友們紛紛笑回，「本年度最佳俗辣」、「哈哈哈哈求對方心裡陰暗面積」、「笑到肚子很痛」、「男子漢收床單也要被報警，還真夠倒霉的」、「好靠北，我會笑死」、「好像滿合理」、「那個停頓那個眼神，100分的演技啊」。

►偷偷分享少女的秘密！

▼跟朋友抱怨心中的委屈。（圖／原po授權引用）

▲刺青哥收床罩！駕駛秒開走...報警哭「他要打我」　他曝畫面喊冤...網全笑爛。（圖／原po授權引用）

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