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法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福　融合光雕湧現法華絕妙法語

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▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福 融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供）

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福，融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「聞鐘聲，煩惱輕；智慧長，菩提增。」2020年除夕夜，法鼓山首度採用光雕投影彩繪法華鐘樓，廣邀民眾於24日晚間9點半至翌日凌晨整點40分，參與跨年撞鐘祈福活動，聆聽純淨的鐘聲安定身心，108響鐘聲將伴隨民眾辭舊迎新，在蕩滌心靈的跨年氛圍中，共同迎接嶄新的一年。

法華鐘是法鼓山「鎮山之寶」，鐘樓對聯寫著：「靈山勝會今猶未散；法華鐘鳴眾聖涌現」，25公噸的青銅鐘體上，刻有7萬多字經咒，十分壯觀。法鼓山今年融合數位科技與人文藝術，邀請民眾共赴靈山盛會，將光雕投影在法華鐘樓階梯與牆面，大眾隨著走上階梯，伴隨渾厚悠遠的鐘聲、清涼安心的法音，置身於草木水石的自然景致中，感受即景觀心殊勝，彷彿進入《法華經》的世界，共同聽聞佛陀絕妙法語。

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▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福 融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供）

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福。

「我們嘗試用自然景物的影像，訴說法華經的內涵。」協助影像設計的王世偉表示，融入法鼓山創辦人 聖嚴法師心靈環保的理念，希望讓參與的民眾可以沉澱心靈，靜心感受鐘聲與環境氛圍，光影慢速流動可以讓心安定，而這次最大的突破是結合鐘樓地景、斜坡做影像透視，藉由光的投射，引領民眾穿越無限時空，來到心靈的一方淨土。

王世偉分享，影像中會有鐘樓、水、環境的倒影，慢慢帶出山脈剪影、宇宙大地形成、蓮花幻化，最後水流入大海，就像諸佛菩薩慈悲寬廣的悲願，當一波波海潮化為無數心燈昇起，猶如現場民眾所許下的好願，心心相連、願願相續，學習用慈悲智慧關懷他人，其中便蘊藏法鼓山2020年的祝福與寓意。

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福 融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供）

▲ 聆聽純淨的鐘聲安定身心，108響鐘聲將伴隨民眾辭舊迎新。

法鼓山表示，除夕撞鐘會場將提供《法華經》中的四要品與大眾結緣，迎請民眾一面聆聽法華鐘聲，一面虔誦〈方便品〉、〈安樂行品〉、〈如來壽量品〉、〈普門品〉等經文，讓佛陀的慈悲迴盪在每個人的心中。而民眾在撞鐘後，還可至祈願觀音殿供燈許願、鈔經製作幸福御守，為長輩親友平安祈福。

當天若無法親臨現場的民眾，歡迎線上同步收看法鼓山網路電視台直播，在螢幕前聽聞鐘聲跨新年，詳情請上活動網站查詢：https://newyearbell.ddm.org.tw/

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福 融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供）

▲ 2020年現場結緣經本「妙法蓮華經四要品」。

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘跨年祈福 融合光雕湧現法華絕妙法語。（圖／法鼓山提供）

▲ 法華鐘是法鼓山「鎮山之寶」。

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