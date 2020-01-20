迪化街23條牛軋糖1100元！網洗版「遇過這攤」…市府火速處理　老闆重申：不買要講

記者董美琪／綜合報導

不少人會趁著春節前到迪化街採買年貨，一名女網友在「爆怨公社」指出，自己日前到迪化街到一間手工牛軋糖購買，挑了23顆不同口味，最後結帳竟然要1100元，讓她傻眼PO上網，引起1.4萬多人讚，3000多則留言熱議。對此，店家晚間立刻出面解釋，但北市商業處也火速回應將派員了解，標價是否明確，或會同消保官稽查。

女網友19日上午11點多在臉書社團「爆怨公社」發文寫道，「昨晚第一次去迪化街，這樣$1100...是不是我跟市場脫節太久了？？？？」照片中只見每顆牛軋糖約半張名片大，攤開23顆糖竟然要破千元，仍然感到不可思議。

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▲迪化街牛軋糖23條共1100元。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



不少人紛紛在下面直批，「如果是照片這些也太誇張了」、「我這2年去逛，都有看到這家」、「敢在年貨大街裡買糖果的人實在勇氣可嘉」、「原料再高也不可能是這種價」、「1100寧願去餐廳吃一餐」、「杏仁豆一斤也不用660元啊」。

但也有人認為，「看食品內容有什麼，都是牛軋糖每家配方不同，也許成本高，所以這是單價高的牛軋糖」、「當場真的覺得不妥就不要買。這樣才不會後悔」、「覺得貴，當下錢不掏出來，難道老闆敢用搶？錢難賺，該拒絕就拒絕，別當冤大頭」、「購買前可以詢問一斤多少錢，再考慮要不要買」、「1100…我可以買六片烏魚子跟一斤葵瓜子」、「這樣你居然也付錢了有點扯！」。

還有一位網友表示自己也遇過一樣的事，先前去過這家，差點要付2800元，「我知道這家，老闆還一直請試吃，我家孩子就挑了幾個要2800。我就說我不要了，然後老闆就變臉大聲說挑一挑又不要哦！那買小包一點也可以。」

▲牛軋糖23條1100，林姓老闆回應了。（圖／翻攝《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，這間牛軋糖店家的訂價為一斤660元，拿23條秤重的話，的確會超過1000元。對於價格上的疑慮，該間店家的老闆指出，雖然產品單價高，但利潤相當不好，「是因為我們的豆子絕對真材實料，就是滿滿的夏威夷豆跟杏仁果。」

對此，北市商業處長高振源19日表示，據了解牛軋糖業者稱單價高是因為用料「真材實料」，有滿滿夏威夷豆跟杏仁果，因此比其他家貴，且利潤沒有很好，將派員了解標價是否明確標出售價，必要時會視情況請消保官稽查。近期也才跟各個店家強調必須標示單價、公秤，接下來會持續加強宣導。

另外根據《自由》報導，店家19日晚間再度解釋，自家產品用料實在，一斤660元，但每顆糖都很大一條。店家重申，糖果內含滿滿夏威夷豆和杏仁果等堅果，利潤已相當不好。林姓老闆強調，顧客也可以先問幾條多少元、幾條重幾斤，當下都會向顧客講清楚價格，如果當下不要，他也不會勉強客人買。

▼迪化街年貨大街。（圖／台北旅遊網提供）



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