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過年換新鈔好處大公開　風水師曝「接開運旺氣」步驟：除夕睡前做

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▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲今天是年前最後一個上班日，民眾準備開心迎接過年。（圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多人過年都會換新鈔，除了包紅包外，也是討個喜氣。而風水師「太子真人」則提出換新鈔的好處以及如何接旺氣，只要把放入1萬2800元的紅包袋放進枕頭底下，再按照一些簡單步驟，就能以此開運。而如果民眾要換新鈔，今天（22日）還可以到8家公股銀行及郵局兌換。

太子真人在YouTube頻道上傳影片表示，新鈔沒有晦氣，而一個國家最有錢的地方就是中央銀行，在財源最旺的地方拿到新鈔，就能接到這股旺氣。

請繼續往下閱讀...

太子真人說，民眾可拿8張1000元、8張500元和8張100元新鈔，總共1萬2800元，三種新鈔分別包入三個紅包袋，除夕夜睡前放在枕頭下方；面對枕頭方向，千元紅包放中間，100元放左邊，500元放右邊。

▼許多民眾會在過年前換新鈔。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台銀換新鈔,櫃檯換鈔情形。（圖／記者李毓康攝）

太子真人指出，從除夕睡到初十六再將鈔票取出，並依序從上而下，1000元、500元和100元歸納到一個紅包袋裡，千元鈔在最上層，100元在最底層，而後放入枕頭底下或枕頭套底部，一直放到隔年除夕再用掉，就能接住新鈔旺氣以此開運。

太子真人提醒，而原本的紅包袋在新的一年繼續由以上方法放入新鈔，另外兩個空的紅包袋必須留存好，在新的一年繼續使用；民眾若因此得到發財金，認為有靈驗，不要捐獻給寺廟，也不要亂做功德，只要出門在外盡量行善幫助人，用行動回饋給社會就是最好的還願法。

民眾若要兌換新鈔，今還可以到台銀、土銀、兆豐銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀及台企銀，全台共371家指定換鈔行，另有郵局83家也可兌換。

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