集資買2千萬超級紅包！一刮開「都是03」中頭獎　結局神展開...網笑：是林北啦

▲白高興一場了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年將至，刮刮樂買氣漸旺，一名男網友昨天就買了張「2000萬超級紅包」小試身手，在刮開的同時，發現這張竟中了頭獎，原以為是財神爺的眷顧，怎料結局神轉，心情也從天堂瞬間掉入地獄。

男網友在「爆廢公社公開版」po文表示，昨天他和同事集資，合買這張「2000萬超級紅包」，首先在第一區「幸運號碼」的部分，刮到03和15兩個數字；接著第二區只要和第一區數字相同，其下方金額就是最終中獎的金額。

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當時，他們驚見兩區都出現了「03」這個數字，而相對應獎金竟是頭獎2000萬，原po不禁直呼，「我心臟跳了好幾下！」然而一切只不過是烏龍，其實第一區該數字應為「08」，因為沒刮乾淨，才會被看錯。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

看到原po大喜大悲的故事，網友們紛紛回應，「又做了一場白日夢~有夢最美，真的嚇到心臟停一拍，如果是真的該有多好」、「差點叫乾爹」、「QR碼逼下去，你就清醒了」、「那個銀漆沒刮乾淨，是08啦」、「恭喜獲得彩繪厚紙一張」。

這張「2000萬超級紅包」是台彩近期推出的刮刮樂，每張售價2000元，「頭獎」一共有3個；「二獎」200萬元加賓士共7個；「三獎」100萬元則有400個名額，而總中獎率為69.33%。

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