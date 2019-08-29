睡了「40名高官」一路狂升職...10年收賄6千萬！校花副市長認罪

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

甘肅省武威市前副市長姜保紅日前被爆出靠美色換取政治資本，並收取高額賄賂，畢業10幾年後就爬上副市長之位。全案28日在甘肅定西市中級人民法院開庭，姜保紅當庭認罪，不過法官沒有當庭作出判決，將擇期再宣判。



綜合陸媒報導，45歲的姜保紅從大學時期就是身材高挑的校花，靠著亮麗外貌換取官位。大學畢業之後，姜保紅進入甘肅法院工作，搭上法院一名庭長，後來被調到甘肅省維穩領導小組辦公室，15年內就升上副廳長，在此期間至少合40名高官發生或性關係，其中17名還是「領導級人物」。

除此之外，姜保紅也涉及收賄，檢方指出，2009年5月至2018年6月間，姜保紅利用其甘肅省維護社會穩定工作領導小組辦公室二處副處長、甘肅省武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市人民政府副市長的等職務便利，索取、非法收受人民幣1418萬元、美元2萬元、黃金300克，折合人民幣共計1439.55萬元（約台幣6398萬元）。28日開庭時，姜保紅並當庭表示認罪、悔罪。



據傳姜保紅與武威市委前書記火榮貴是情人關係，靠著火榮貴一路栽培爬到今日之位，各種故事早已在官場及民間廣為流傳。兩人在今年1月10日皆被「雙開」（開除黨籍和開除公職），並在6月21日遭到逮捕，不過昨日開庭時，火榮貴並未出庭。

從前的老友提到，早年間的姜保紅漂亮質樸，也沒有什麼心機，沒想到她會變成今天的模樣，她的老師和同學回憶，姜保紅身材比一般女孩子要高挑，眼睛又大又亮，「特別吸引人，是我們的校花」。也有認識她的人透露，姜保紅自從出社會後，心思都放在官場上，只關心更高層的官場秘聞和自身的升遷，有明顯且強烈的權力欲望。