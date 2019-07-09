甘肅高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長！

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅採用情色交易上位。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

甘肅省武威市前副市長姜保紅於1月10日被雙開（開除黨籍和公職），姜保紅從大學時就是校花，靠著「情色交易」換取政治資本，從小科員一路平步青雲，只花10幾年內就升到副市長。據傳她先後與40多名官員發生性關係，其中17人是領導級人物。

跟據《澎湃新聞》報導，姜保紅的舊識透露，大學時期的姜保紅，給人的第一印象就是漂亮。她的老師和同學回憶，姜保紅身材比一般女孩子要高挑，眼睛又大又亮，「特別吸引人，是我們的校花」，而且個性質樸、沒心機，沒想到今天會變這樣。

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅與武威市委前書記火榮貴被雙開。

姜保红在大學畢業前曾到甘肅的法院實習，搭上法院一名庭長，畢業就分配到該法院，後來被調到甘肅省維穩領導小組辦公室，10年內從小科員到副處長，之後在武威市任職時又在4年多從副處長升到副廳級。

45歲的姜保紅與武威市委前書記火榮貴變成情人後，就靠著火榮貴的栽培一路高升，他們兩人的親暱關係早傳得沸沸揚揚。兩人在1月10日被開除黨籍和開除公職，並在21日被逮捕。

姜保紅因涉嫌受賄罪被逮捕，火榮貴則是因涉嫌受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪被逮捕。甘肅省監察委員會抨擊，姜保紅透過情色交易撈取政治資本、經濟利益，並謀取職務晉升與不當利益。