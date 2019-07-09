　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

甘肅高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅與武威市委前書記火榮貴被雙開。（圖／翻攝自微博）

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅採用情色交易上位。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

甘肅省武威市前副市長姜保紅於1月10日被雙開（開除黨籍和公職），姜保紅從大學時就是校花，靠著「情色交易」換取政治資本，從小科員一路平步青雲，只花10幾年內就升到副市長。據傳她先後與40多名官員發生性關係，其中17人是領導級人物。

跟據《澎湃新聞》報導，姜保紅的舊識透露，大學時期的姜保紅，給人的第一印象就是漂亮。她的老師和同學回憶，姜保紅身材比一般女孩子要高挑，眼睛又大又亮，「特別吸引人，是我們的校花」，而且個性質樸、沒心機，沒想到今天會變這樣。

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅與武威市委前書記火榮貴被雙開。（圖／翻攝自微博）

▲甘肅省武威市前副市長姜保紅與武威市委前書記火榮貴被雙開。

姜保红在大學畢業前曾到甘肅的法院實習，搭上法院一名庭長，畢業就分配到該法院，後來被調到甘肅省維穩領導小組辦公室，10年內從小科員到副處長，之後在武威市任職時又在4年多從副處長升到副廳級。

45歲的姜保紅與武威市委前書記火榮貴變成情人後，就靠著火榮貴的栽培一路高升，他們兩人的親暱關係早傳得沸沸揚揚。兩人在1月10日被開除黨籍和開除公職，並在21日被逮捕。

姜保紅因涉嫌受賄罪被逮捕，火榮貴則是因涉嫌受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪被逮捕。甘肅省監察委員會抨擊，姜保紅透過情色交易撈取政治資本、經濟利益，並謀取職務晉升與不當利益。

ET快訊
陳喬恩被關濾鏡…「臉蛋真實缺陷」現形！一側身肉全炸出來
阿翔停工後節目福利超好！4女星渾圓雪球圍繞…網眼尖：手都碰到

關鍵字：姜保紅,火榮貴,校花,甘肅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

150公斤胖女強吻70歲阿公　拒捕被6警察「抬神豬」帶走

美對台4項軍售　中國外交部：違反一個中國要求「馬上撤銷」

關注香港目前局勢！　蓬佩奧接見黎智英談「一國兩制」

朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆

甘肅高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長！

混丟垃圾遭阻止！33歲男惱羞「用力掐脖」...下秒指導員暈倒在地

進藥房買藍色小藥丸羞問：貨在哪？　店員「一句話嘴翻」他成全場焦點怒了

杭州台青快問快答！　前輩建議：拋開過去的自己出來闖闖

年輕媽媽公車上「掏奶哺乳」全被看光　阿嬤偷拍「餵奶照」瘋傳群組

交往多年狂燒錢！他拿水果刀藏床櫃...趁女友熟睡「猛刺頸部」洩恨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

150公斤胖女強吻70歲阿公　拒捕被6警察「抬神豬」帶走

美對台4項軍售　中國外交部：違反一個中國要求「馬上撤銷」

關注香港目前局勢！　蓬佩奧接見黎智英談「一國兩制」

朋友請吃宵夜「結好帳」　19歲女又加點＄450串燒…門牙當場被打爆

甘肅高挑校花「爬上40多人床」　14年從小科員變副市長！

混丟垃圾遭阻止！33歲男惱羞「用力掐脖」...下秒指導員暈倒在地

進藥房買藍色小藥丸羞問：貨在哪？　店員「一句話嘴翻」他成全場焦點怒了

杭州台青快問快答！　前輩建議：拋開過去的自己出來闖闖

年輕媽媽公車上「掏奶哺乳」全被看光　阿嬤偷拍「餵奶照」瘋傳群組

交往多年狂燒錢！他拿水果刀藏床櫃...趁女友熟睡「猛刺頸部」洩恨

北市公有停車場使用率低金榜　網友預言消失商圈會成真？

150公斤胖女強吻70歲阿公　拒捕被6警察「抬神豬」帶走

藍營總統參選人挺核能　環團批七月半鴨子！籲中選會嚴審公投理由書

展翅一片橘光！民眾救援絕美金黃鳥「以為外來種」　結果是…被淋咖哩的海鷗

紐約第五大道出現倒閉潮　全球房地產交易敲「泡沫化警鐘」

日職／棄美職的軟銀19歲菜鳥亮相　史都華首秀飆速151

大陸男籃征NBA夏季聯賽輸前兩戰　第三戰勝黃蜂　　

台南登革熱疫情警訊「全國都收到」　疾管署致歉：系統問題造成困擾

「我不是中國丐幫成員！！！」　墨爾本街友黃金切割求生存

倉鼠15秒「風火輪式」狂奔！　網萌翻：可以參加奧運了

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

大陸熱門新聞

立法會衝擊後首露面！林鄭月娥：..

偷車男被抓包求單挑！退伍偵查兵..

家住14樓！他開窗通風「天降黃..

男嬰施打疫苗「44小時身亡」　..

發臭水果製飲料！她揭手搖飲店黑..

網傳三峽大壩變形　陸媒：處彈性..

年輕媽媽公車「掏奶哺乳」被看光

深圳體育中心坍塌釀3死5傷

女生上班途中被殺　發訊息求同事..

影／陸「外交部發言人辦公室」正..

作業忘寫！8歲童遭3班代「賞4..

華為測試鴻蒙　傳將搭載Mate..

想買藍色小藥丸…店員「一句話」..

他吹一晚空調「面部癱瘓」嘴歪臉..

更多熱門

相關新聞

甘肅特色農產品「飄香」東南亞

陸海貿易新通道正將大量的甘肅產品送往東南亞市場。中鐵集裝箱蘭州分公司總經理代漢生表示，目前，甘肅通過陸海新通道共發運貨運班列38列，貨值達5億元（人民幣，下同），主要為蘋果、洋蔥等農產品以及工業品，重點出口越南、泰國、緬甸、印尼、希臘、台灣、香港等地。（中新社）

華聞快遞／上海謀劃「進博會」垃圾分類工作

校花淨灘跑步　挺adidas為海開跑

校花考上台北商業大學　校長親自來鼓勵

這！就是美女／無死角正妹羅晴電暈眾人

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面