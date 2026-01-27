川普突漲關稅！韓執政黨喊冤「有在做事」　對美投資法拚3月初通關

▲ 川普無預警宣布將南韓商品關稅調升10%。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普26日突宣布將南韓汽車、木材及藥品等商品關稅從15%調升至25%，指責首爾當局未能完成貿易協議立法程序。南韓執政黨共同民主黨27日對此承諾，將在2月底至3月初完成相關特別法立法，並強調國會並非毫無作為。

執政黨：2月正式審議 第一季可完成立法

《韓聯社》報導，南韓國會財政經濟委員會執政黨幹事鄭泰浩27日在黨政協商會議後說明，「政府原本就要求在2月前完成《韓美戰略投資管理特別法》的審議與通過」，去年12月與1月屬法案審慎評估期，2月將正式進入審議程序，財經委員會朝野幹事已協商在2月第一周及第三周召開全體會議推動立法。

民主黨政策委員會主席韓貞愛與副總理兼財政經濟部長具潤哲會談後向媒體表示，「若審議過程順利，完全可在第一季內完成立法」，考量到農曆新年假期，預估最快2月底至3月初就能通過，並強調國會一直按照既定程序推動，「且政府完全了解狀況，也確認會向美方說明以消弭誤會。」

關稅協議諒解備忘錄不需國會批准

針對在野黨國民力量要求將韓美關稅協議諒解備忘錄送交國會批准，韓貞愛重申，「雙方已確認這不屬於國會批准事項」，將以特別法形式納入投資相關內容。該特別法於去年11月因應韓美關稅協議備忘錄簽署而提出，主要規範投資基金設置等事項。

美2周前致函 要求保障數位企業不受歧視

另一方面，南韓政府2周前收到美方外交信函。據《朝鮮日報》報導，美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）13日致函副總理兼科學技術情報通訊部長裴炅勳，副本抄送外交部長官趙顯、產業通商部長官金正官及公平交易委員會主委朱丙起等高層。

信函內容聚焦去年11月韓美峰會聯合聲明中的數位服務承諾，要求首爾當局確保「在網路使用費、線上平台監管等數位服務相關法規與政策中，保障美國企業不受歧視或不必要壁壘」，並促進跨境資訊流通。此前川普政府一直強調，美國科技巨頭在南韓面臨網路使用費、雲端安全規範等不公平待遇。

青瓦臺澄清：美信函與關稅無直接關聯

青瓦臺27日對此澄清，該信函「主要內容是要求不歧視數位領域的美國企業」，並強調「與川普總統提到國會未完成貿易協議立法程序並無直接關聯。」

青瓦臺表示，政府持續透過多種管道向美方說明，南韓數位相關立法與措施並未歧視美國企業，並透過各種會議即時掌握美國通商動向，討論應對方案。

