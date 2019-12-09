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誆稱懂九陽真經可治「子宮寒」　六旬淫醫涉猥褻女網友

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▲鄭男將燈關掉，也自行脫掉衣服，並表示自己練過「九陽真經」，可將陽氣輸進鄔女體內驅趕「宮寒」。(圖／翻攝自大陸網站)

鄭男建議鄔女接受針灸，並要求她脫下外衣和褲子。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

廣東省廣州市一名30多歲鄔姓女子日前報案稱：一名60多歲鄭姓醫生誆稱練過《九陽真經》(註：《九陽真經》是金庸小說《倚天屠龍記》裡的武學秘笈)，可以為她「輸入陽氣」治病。然而「治療」期間卻要她脫掉衣服並對她猥褻。 不過鄭男反控鄔女自稱失婚想當他女友，還向他借錢。目前他已報警處理。

陸媒報導，鄔女透過社群網站認識鄭男。對方自稱是廣州某醫院的主任醫師，擅長中醫治療。今年9月，鄔女前往醫院找鄭男看病，對方指她有頸椎毛病、「子宮太寒」等多種問題。 鄭男其後邀鄔女到他的宿舍拿藥時，指鄔女的「宮寒」有可能發展成子宮肌瘤，建議她接受針灸，並要求她脫下外衣和褲子。

接著鄭男把燈關掉，同時自行脫掉衣服，並表示自己練過「九陽真經」，可將陽氣輸進鄔女體內驅走「宮寒」。期間他企圖擁抱及親吻對方，聲稱都是是必要的治療手段。

鄔女覺得太離譜，幾經掙扎後終於脫險。後來男多次催促鄔女繼續接受「治療」，鄔女不堪其擾，於是再度前往他家，並且偷偷拍下鄭男脫下褲子、露出下體的畫面後向警方報案。

事件爆出後，鄭男解釋當天鄔女是以女朋友的身份到他宿舍，「只做了十幾分鐘的簡單治療」。他也沒有說過甚麼「九陽真經」這類的話。後來鄔女提出要求借她20萬元人民幣(約86萬元新台幣)，他才得知對方其實有夫之婦。他於是報警，反控對方是騙子，並且聘請律師準備起訴對方。

鄭男任職的醫院表示，本月初已決定開除鄭男。至於鄔女對鄭男的指控，院方指是這是兩人之間的私事，而且上述事件並非鄭男在醫院看診時發生、事發地點也不在醫院範圍內，所以鄔女不能算是醫院的病患，院方不會給予對方經濟賠償。

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