踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

記者楊晨東／台東報導

為持續推動低碳運輸政策，鼓勵民眾養成綠色出行習慣，台東縣環境保護局攜手YouBike微笑單車推出「踩風看海．台東冬日騎旅｜騎乘抽好禮」活動，即日起至1月31日止，民眾只要於台東地區租借YouBike，即可在享受冬日暖陽與沿海景致的同時，參加抽獎活動，有機會獲得知名飯店住宿電子禮券等多項好禮。

台東縣政府表示，打造永續宜居城市是縣府施政的重要目標，透過持續布建公共自行車場站、優化服務品質，不僅能強化大眾運輸與末端接駁的整體效能，也有助於引導民眾逐步改變交通使用習慣。截至去年年底，台東YouBike累計減碳量已達75,795公斤二氧化碳當量，展現縣府推動低碳交通政策的具體成果，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城市與社區」及第13項「氣候行動」。

環保局指出，公共自行車是落實減碳生活的重要工具，為提升民眾參與意願，本次活動採累計騎乘次數方式進行抽獎。活動期間於台東地區租借YouBike 2.0或2.0E（合併計算），每完成5次有效騎乘即可獲得1次抽獎機會；若騎乘YouBike 2.0E電輔車，每次可加倍計為2次騎乘，鼓勵民眾體驗更輕鬆的騎乘方式。

環保局也提醒，欲參加活動者須加入YouBike會員並完成「公共自行車傷害險」加保，並使用本人帳號租借，系統將自動累計騎乘紀錄。此次活動獎項包含知本金聯世紀酒店3,000元好禮即享券、超商禮券、旅行收納包及YouBike 2.0E造型悠遊卡等，邀請縣民與旅人踴躍參與。活動詳情及抽獎方式可至活動網頁查詢，透過日常騎乘，一同為守護台東的自然環境與清新空氣盡一份心力。