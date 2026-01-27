學霸女警嗆殺盧秀燕「父控分局霸凌」　長官拿一張公文無奈回應

▲台中一名警專第一名畢業的黃姓女警恐嚇槍殺盧秀燕，遭收押起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市第二警分局黃姓偵查佐疑似受情緒困擾，恐嚇要對盧秀燕開槍遭收押起訴。黃父透過律師指控，二分局霸凌、不關心女兒。警方27日下午出面還原整起事件，偵查隊長江萬清拿出19點時序、黃女指定交付的「親屬」司法公文書，回應黃父。

本案起自第二警分局黃姓偵查佐，自從去年國慶日開始，就開始出現情緒不穩，甚至在張文隨機殺人案後，仍恫嚇要對市長盧秀燕開槍，結果遭拘提逮捕，更遭檢方聲押起訴，至今仍在看守所內。

黃父昨晚透過律師發出聲明指出，女兒是因為因公車禍賠償案件，遭到分局切割，要求私下和解。因為被要求賠償200萬，導致身心受到影響，指控第二分局不重視病情，還把人關進小房間「收驚」。

黃父更說，第二警分局長期霸凌女兒，看著女兒遭受機關欺凌、於身心崩塌時之求救訊號被無情無視的心痛與難過。

▲第二警分局提供19點時序，還原過程。（圖／第二警分局提供）



第二警分局今日整理自從2024年起，黃女因為公務時發生車禍，過程中前往身心科就診開始，都有分局同仁陪伴，甚至出庭時，都有偵查隊副隊長陪伴，直到黃開始出現恐嚇言論，警方通知家屬請求下架，仍未獲得回應，後續正如上述，遭檢方拘提聲押。

第二警分局副分局長陳聖偉說，有關車禍賠償內容，黃女遭他人追撞，卻被對方獅子大開口索賠200萬，至今仍在協調金額中，降低到24萬元，分局與黃偵查佐如何分配賠償款，都持續討論中，也金額未定案，才未有結論。

警方說，黃父所稱「收驚」一事，其實是黃女在隊上開始出說出怪力亂神內容，吳姓分隊長徵得他同意後，進行關懷談話，並且贈與佛珠手串，安撫黃女情緒，並非「收驚」。

▲第二警分局偵查隊長江清萬說，黃女司法公文書指定自己收受，足見信任。（圖／記者許權毅攝）



偵查隊長江清萬說，自從黃女被收押，去看了她2次，情緒大多是表達認錯，有按時服用藥物。江清萬還拿出一張司法公文，是黃女該案車禍司法公文封，受送達人以「親屬」稱呼江，是黃女自行指定。江清萬認為，黃女是基於信任，把重要的司法文件通知給自己，並無不關懷黃，以此回應黃父。