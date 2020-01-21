粉專爆：國民黨員連署開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍　3理由反韓

▲有國民黨支持者連署要求開除韓國瑜的黨籍。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜選後面臨罷免危機，沒想到一波未平一波又起，臉書粉絲專頁「藍白拖的逆襲」小編PO文指稱，有國民黨員及支持者發起連署要求開除韓國瑜、台北市議員羅智強、台北市議員游淑慧的黨籍，並針對韓列出3點理由，例如2019年時數次惡意誣指、攻擊前總統馬英九。

「藍白拖的逆襲」小編17日發布這篇文章，並設為置頂，內容提到，這份「國民黨黨員與支持者連署要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍」的連署，是鑒於這3人在過去2年內對黨中央、黨主席的威脅、攻擊以及不實指控，這才決定發起連署，下架3人。該篇文章一PO出，隨即掀起網友正反意見熱議。

▼▲羅智強（上）、游淑慧（下）也被列入連署開除黨籍的對象。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

【連署網頁全文如下】

國民黨黨員與支持者連署要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍

本連署由臉書粉專「藍白拖的逆襲」發起

國民黨「基層黨員見解與民情」往往與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，以致某些從政黨員「假借其代表民意，實則為其個人或背後勢力謀劃之政治目的」而對黨中央與黨主席進行「威脅、攻擊、不實指控羞辱」，甚至因此「遙控黨中央滿足其私慾」。此情況尤以2018年（民國107年）至2020年（民國109年）最為嚴重，兩年多以來累積的惡果就是2020年國民黨無法重返執政且立委席次不過半。

於過去兩年進行前述之威脅、攻擊、不實指控羞辱黨中央與黨主席之事項最為甚者為: 韓國瑜、羅智強、游淑慧，以下簡述此三人應被開除黨籍之理由 :

1.韓國瑜：

2019年4月23日韓國瑜五點聲明，指控黨中央權貴密室協商，藍營庶民與權貴的戰爭因而被引發。

2019年數次惡意誣指攻擊馬前總統。

2019年至2020年初之總統立委選戰，竟然公開為花蓮無黨籍傅崑萁助選，視黨提名之黃啟嘉為無物，嚴重破壞我黨花蓮選情

其他罪行，罄竹難書。

2.羅智強與游淑慧：

此二人為2020年1月12日參與連署之代表人物，此二人惡意汙蔑前黨主席吳敦義與黨員同志吳斯懷。吳前主席功在黨國，其從政生涯政績與官箴皆無懈可擊，任職黨主席期間月月借款支撐黨務且於2018年率全黨大勝；退將吳斯懷於前往大陸地區期間屢屢表述中華民國，從未損傷國格。羅、游二人不思為優秀從政黨員辯護、支持，竟率眾採用「民進黨之汙衊造假」觀點攻擊吳斯懷與功在黨國的吳前主席。

基於上述理由，本粉專發起黨員連署，鄭重要求考紀會比照2019年（國108年）開除李正皓等人之標準，開除韓國瑜、羅智強、游淑慧三人黨籍，以重整黨紀、還受辱黨員公道、更因此團結國民黨抵禦造假攻擊。

藍白拖的逆襲粉專小編敬上