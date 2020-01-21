國民黨全面勸退60歲以上中常委　資深黨員反彈「問題在黨主席」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨代理主席林榮德19日預告，將在週三（22日）的中常會上宣布，要求超過60歲的中常委全面退出。這枚震撼彈一拋出，隨即引起黨內資深人員正反意見熱議，中常委李昭平表態贊同交棒給年輕人；同樣也是中常委的呂學樟則認為年齡不是必要的限制，應該要讓各年齡層都有代表。

▲國民黨代理主席林榮德。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

林榮德談到國民黨黨內改革，強調自己只是一名過渡的代理黨主席，無法做到大破大立，但改革的動作不能因此停止，現階段能做的就是改變權力核心，應該要讓年輕人進入中常會，且縣市長、議員、立委等占比要達到80％至90％，所以他打算在週三的中常會上宣布，希望年齡超過60歲的中常委能夠全面退出。

不過，「60歲以上中常委全退」一事一公開，立即掀起黨內資深人員討論。中常委李昭平表態贊同林榮德的提議，希望由年輕一代接手，這樣才能讓國民黨真正重生，至於黨內的不同聲音其實也是因為放心不下，但這樣反而會讓年輕人出不來。

▲曾有抗議團體在國民黨中常會場外舉牌表達訴求。

中常委的呂學樟則認為，他贊成改革，可是並不一定要用年齡做限制，重要的是大家對改革的想法，畢竟這不是單靠勸退60歲以上中常委就能解決的問題，應該要讓各族群、年齡層都有代表能闡述意見才是。

此外，根據《中央社》報導，還有不具名的資深中常委明確表示反對，認為不能一下就把這些「人生歷練最豐富」的黨員都打掉，這樣相當於是抹滅了他們對黨的貢獻，況且年輕化應該要從民意代表、縣市長開始著手，但目前最主要的問題還是在黨主席，只要黨主席有創新的思維，也願意無私奉獻，相信國民黨未來就會往前走。