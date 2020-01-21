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黃光芹嗆高雄市府：是在大聲什麼？　535字曝苦苓沒細究韓批陳菊

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▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回歸高雄市政府，卻面臨罷免危機。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

作家苦苓因為一篇談論「罷韓省1200億」的文章與高雄市政府新聞局鬧僵，市府團隊也發表新聞稿要求道歉，否則就要正式提告。對此，資深媒體人黃光芹20日在臉書PO文酸嗆，「是在大聲什麼？」、「苦苓已算是手下留情了，他沒有重提韓當初如何不負責任，膨風吹牛說，可以不花一毛錢還掉3000億元債務」。

黃光芹20日在臉書發表一篇535字的文章，開頭第一句就質問高雄市政府是在大聲什麼，抨擊高雄市長韓國瑜當初要選總統時，可是吃了秤砣鐵了心，踢到鐵板後才迅速切換回市長模式，好像什麼事都沒發生過，甚至公開呼籲希望社會回歸平靜，簡直就是台前說一套，做又是另一套，「就為了一篇短短的貼文，又重施故技。」

▲高雄市107年底及108年底債務實際數增減情形表如表(單位:億元)。。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府出示107年底及108年底的債務實際數增減情形表（單位：億元），反駁苦苓的說法。（圖／高雄市政府提供）

黃光芹認為，高雄市的債務問題是韓國瑜必須面對的議題，「他不斷汙衊陳菊負債3000億元，至今沒有道歉也沒有被告，我的老師苦苓是高雄市民，不過點出韓上任至今，未能有效解決高雄的債務問題，不僅事涉公益，況且也有媒體報導」，韓國瑜等人卻氣急敗壞，可見他還是擺脫不了自己的政治本性，以及有多害怕被罷免。

黃光芹提到，苦苓其實已經算是手下留情了，沒有重提韓國瑜當初如何不負責任，如何吹牛不花一毛錢就能還掉3000億元債務，也沒有細究韓過去如何痛罵陳菊賣地；最後，她還點名高雄市副市長葉匡時、國民黨議員游淑慧和前立委孫大千，希望他們不要再出來刷存在感。

▼黃光芹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

黃光芹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

【高雄市新聞局澄清稿內文完整如下】

韓市長剛上任時，很多民眾或媒體因為不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」也把它當作是新增加的債務，流傳錯誤訊息說韓市長上任高雄市債務就增加400億元。這個錯誤的訊息嚴重損及市府聲譽，經市府於去年(108)年5月8日發布新聞稿鄭重澄清後才平息。而今作家苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾而且不解。

高雄市自韓市長接仼以來，即秉持積極開源節流的原則要求各局處辦理，而以107年12月31日對照108年12月31日的財政部要求公告的高雄市長短期債務高雄市只增加36億元。

另外，就目前初估108年決算，歲出入差短可能大約14億元多，比原先預算65.46億元，少了50億元左右，這是市府各局處共同努力的成果。高雄市政府還是要特別再聲明，政府每年可以舉債的額度以及總共可以舉債的上限，公共債務法都有規定，高雄市目前每年可以舉債的上限不超過200億元，總共可以舉債的空間也剩餘不到700億元，怎麼會有苦苓作家所說韓市長任內負債可能達到1,600億元，所以，這些說法根本毫無根據，而且是信口開河，令人相當失望，一個知名作家，為了創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎？

高雄市政府指出近年中央政府為建設高雄，投入不少經費建設，例如流行音樂中心、高雄展覽館、國家體育場(即世運主場館)、衞武營國家藝術中心，目前興建中的港埠營運大樓，這些建設是中央全額補助，市政府完全不需編列任何配合款。而對於苦苓先生所說前市長陳菊任內的許多重大建設，其中國家體育館、工商展覽館及海洋音樂流行中心，市政府是沒有出配合款的。因此，苦苓先生的公開言論已經過度誇大及不實，身為公眾人物，應先作好功課，不要信口雌黃誤導眾聽，對此，高雄市政府鄭重請苦苓先生應該立即公開澄清道歉，否則正式提告。

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