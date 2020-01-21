罷韓關鍵在韓國瑜自己　蔡英文：持續改變才能說服高雄市民

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記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文20日選後首次接受電視節目專訪，被問到罷韓一事，她坦言，能不能成功關鍵在高雄市長韓國瑜自己，也就是韓的態度跟表現是否能讓高雄市民釋懷，「表達出來他作為一個市長，他應該要承擔的這些事情，他都願意去承擔。」

政論節目《新聞面對面》主持人謝震武向蔡英文提問，是否覺得韓國瑜在改變了、民進黨是不是希望罷韓可以停止。蔡英文回答，罷免是高雄市民的權利，罷韓運動也是民間社團發起的，民進黨無法強制介入說不要再搞了，「我們沒有這樣的能力」，但罷免能不能成功，其實關鍵在於韓國瑜自己，「他的態度跟表現是不是可以讓高雄市民覺得釋懷，這個才是最重要的事情。」

▲蔡英文談罷韓關鍵，其實就是韓國瑜自己。（圖／記者林敬旻攝）

對於韓國瑜回歸市政後的種種改變，蔡英文提到，「這個是一次的改變，至於高雄市民在什麼樣的情況下才會被說服，他真正改變了，而且我們對他有期待可能性，這個恐怕不是一次性的，就是說他還是要持續性的，表達出他作為一個市長，他應該要承擔的這些事情，他都願意去承擔。」

而韓國瑜在2020大選中拿下552萬票，被外界視為民粹主義浪潮，民進黨要如何妥善處理，也是選後的重要工作之一。蔡英文表示，韓國瑜的確是一個比較不一樣的候選人，一般競選都有一些基本功要做，例如要走出去和人群直接接觸，讓大家對自己有一些感受，所以每一天的行程幾乎都排得滿滿的，「他競選的方式有傳統的那一面，也有非傳統的那一面。」

▼▲韓國瑜近日勤跑行程，被外界認為是選後的一大改變。（圖／記者翁進忠攝）

蔡英文接著說，「剛剛講到的500多萬人，這就是我們在選後，我們作為候選人都要各盡自己的責任，讓我們的支持者能夠，就是說心情可以平復、沉澱下來，然後想一想我們大家共同對這個國家的責任，那我相信，這個也是一個執政者的責任，所以我們在後面，會盡我們最大的能力，讓這個社會能夠回歸平靜。」

由於選後網路上出現許多關於世代之爭的PO文，蔡英文也呼籲，選舉終將是會過去，但家庭、父母、子女關係是一輩子的關係，「選舉完了，我們就相互擁抱了，那我們還是一家人嘛」，她知道部分韓粉在某些議題上比較堅持，希望這些價值取捨不一樣的人也能夠好好想一想，畢竟台灣是民主社會，相互包容是很重要的。