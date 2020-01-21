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郝龍斌：民進黨、共產黨聯手消滅中華民國　檢討兩岸論述從黨內對話開始

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▲▼郝龍斌出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2020選舉大挫敗，前黨主席吳敦義請辭下台，前副主席郝龍斌20日晚間發布聲明，宣布角逐黨主席一職。郝龍斌21日接受廣播節目專訪時，針對兩岸論述的看法表示，國民黨面對的困境就是民進黨不接受九二共識，甚至抹紅成一國兩制，現在共產黨也不承認中華民國存在，不接受一中各表，「沒有一中各表，就沒有九二共識」，變成國民黨、共產黨間，其實已沒有共識，在民進黨共產黨都不接受情況下，造成國民黨的挫敗。

郝龍斌認為，馬英九執政八年，九二共識創造非常多兩岸紅利，現在國民黨在野，兩岸論述必須先從黨內對話開始，經過討論對話、辯論形成新的共識，「有沒有時間急迫性，可以說有，也可以說沒有」，他強調，沒有急迫性的原因在於國民黨不是執政黨，應該是由民進黨、蔡英文去和共產黨凝聚共識，做為兩岸對話基礎。

郝龍斌強調，兩岸的和平穩定是中華民國生存發展重要因素，但非常遺憾，現在大陸不承認中華民國存在的事實，甚至否定一中各表，那其實已經不是共識了，當初模糊空間也沒有了，選舉重大挫敗跟這件事有關，「我覺得民進黨不承認九二共識，大陸不接受一中各表，從某個角度講，是民進黨、共產黨聯手消滅中華民國，連手讓國民黨這次大敗，他們各自取得政黨利益，若我們不深切反省檢討，想出方式凝聚兩岸論述的話，我覺得國民黨的發展會受到局限。」

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