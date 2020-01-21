黨主席不應是任何位置的跳板　郝龍斌：不會參選總統

▲郝龍斌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2020選舉大挫敗，前黨主席吳敦義請辭下台，前副主席郝龍斌20日晚間發布聲明，宣布角逐黨主席一職。郝龍斌21日接受廣播節目專訪時，重申他過去選黨主席時，就宣示過不會參選總統，認為擔任過渡黨主席最重要的任務就是把世代傳承平台建立起來，「黨主席必須以沒有強烈私心為前提，絕不是任何位置的跳板」，如此一來才能全心尋找中心人才，包括未來可能的總統候選人、接班梯隊等。

郝龍斌認為，黨主席必須以沒有強烈私心為前提，絕不是任何位置的跳板。而這一任過渡期黨主席，最重要的任務是把世代傳承的平台建立起來，幫助國民黨度過重大挫敗危機，只要自己不把位置當跳板，就能全心尋找中心人才，包括未來可能的總統候選人、接班梯隊等，「大家都說國民黨老化，說要世代交替，但要有過程，如何找出這些有戰力的人，參與一場場的選戰，甚至給他們行政職務的歷練，這是過渡黨主席重要的責任。」

郝龍斌指出，黨的文化要改，包括中常會是否老化、接地氣都是問題，黨主席要改革就從自己改革起，「領導中心不是被鞏固，而是要推動團結」，因此，國民黨外鬥外行、內鬥內行的文化要改變，希望將來中常會等集會，任何人都能提意見，甚至挑戰黨主席。

對於中常會成為敗選眾矢之的，郝龍斌認為，中常會要有民意為依歸，中常委要接地氣，年輕世代要參與，更重要的是「內造化」，以公職掛帥，有選票的人積極參與黨內運作，才能真正接地氣。此外，他完全支持集體領導，但領導核心決定的事情，希望藉由民意執行，除了黨主席，立法院黨團、各縣市首長立委公職人員等，讓有民意基礎的人講話。