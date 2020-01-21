下任國民黨主席誰接班？張斯綱點名這三人

圖文／中評社

連系中國國民黨台北市議員張斯綱接受中評社訪問表示，從中生代接班角度，他認為國民黨立委江啟臣是不錯人選；從全職、黨政經歷周全帶領國民黨轉型，前黨主席朱立倫也是不錯人選；中央委員連勝文的條件也不錯。但這都得尊重個人意願。他強調，高雄市長韓國瑜現在不適合選黨主席，應該要多市政、少政治，才能度過這幾個月的關鍵期。

張斯綱說，韓粉們沒有散掉，他碰到一些韓粉，雖然難過，但也希望韓國瑜先蹲下再躍起；至於中常委的條件，首要是了解民意、社會脈動，年齡問題倒是其次，60歲以上全退出中常會，算是比較矯枉過正的講法。

1971年生的張斯綱是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在就學期間短暫擔任國民黨立委韓國瑜辦公室助理，在2004年創立五六七大聯盟，促進國民黨內改革，並支持馬英九擔任黨主席，在2007年進入馬英九與蕭萬長的2008競選總部。後來擔任蕭萬長幕僚，也曾擔任過國民黨中央委員。2014年連勝文代表國民黨角逐北市長時，成為連競選班底之一，是連家軍成員之一，在2018年當選台北市議員，並在2020大選時為韓國瑜競選總部策略小組成員之一。

2020大選，國民黨高雄市長韓國瑜輸給蔡英文265萬票，黨內掀起改革聲浪，前黨主吳敦義率一級黨務主管請辭，未來誰比較適合擔任黨主席帶領國民黨走改革之路？張斯綱接受中評社訪問時表示，可從兩層面思考，一是中生代接班，他覺得立委江啟臣是不錯人選，因為江啟臣有立法院的經驗，未來國民黨的主戰場也會是立法院，黨的決策必須跟立委們緊密連結。

張斯綱說，但從另一種思考來說，國民黨現在需要一位比較周全的人帶領國民黨轉型，是一項全職工作、各方面黨政資歷也要夠豐富才能抓住黨內各項問題核心，也要對外尋找資源，這樣的話前黨主席朱立倫也是不錯的人選，江啟臣與朱立倫他都可以接受，也各自有呼聲，但最終還是得看江啟臣、朱立倫的個人意願。

中評社記者問，外界也有聲音認為中央委員連勝文是合適人選，連勝文有沒有可能出來帶領國民黨？

張斯綱指出，連勝文沒有跟他談到這部分，但若連勝文願意出來，也是個很好的人選，包括對國民黨的熱愛、過去也有選舉經驗，外界尋求資源的能力也很強，所以是不錯的人選，但現在也不能光靠黨主席個人，黨內要有個團隊幫助黨主席，有的幫忙做論述、有的找財務資源、有的組織管理等。

至於韓國瑜是否適合？張斯綱認為，韓國瑜現在不適合，現在對韓國瑜比較有利的方向是多市政、少政治，把高雄市政做好的這幾個月是關鍵，畢竟現在罷韓持續醞釀中，韓國瑜應該表現全心全意回歸高雄市政，找回2019年初的那種形象，如接地氣、幽默感、開心的感覺，找回大家對韓國瑜的期待感，才有可能轉危為安，但這部分操之在韓國瑜。他說，選後還沒跟韓國瑜聯絡，先讓韓國瑜沈澱一下，等過完年再找時間去看看好了。

中評社記者問，韓國瑜敗選後，100萬至200萬的韓粉們氣氛如何？現在還有凝聚力嗎？

張斯綱表示，他在路上有遇到一些韓國瑜支持者，韓粉們凝聚度還是在，而這些韓粉未來會是支持韓國瑜很重要的力量，他們對選舉的結果很難過，但還是接受，大多希望韓國瑜先蹲下忍耐再躍起，現在的氣氛大概就是沈澱一下，畢竟比較不適宜群眾運動，而韓國瑜未來若有下一步，韓粉們也會挺韓。

中評社記者問，怎麼看國民黨代理黨主席林榮德建議「超過60歲的中常委全面退出中常會」？

張斯綱認為，這是滿強烈的建議，算是矯枉比較過正的講法，最大的問題不是年齡，而是黨內中常委們跟社會脫節，最重要的是了解民意、社會脈動，年齡還是其次問題，未來中常委的結構應該是要以民意代表、縣市長、縣市議會與立法院的人作為組成結構，廣納民意進來。

張斯綱建議，黨中央可以自己提案提高民意代表為當然中常委的席次，交由現在的中常會通過，選出下一屆了解民意的中常委，之後再請全代會追認。黨部應該靈活一點，讓一些規則改變去適應民意，假若不能這麼做，是不是請代理黨主席、秘書長，拜託目前具有這樣身份條件的中央委們積極參與選中常委，讓黨內改革儘速展開。