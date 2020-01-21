　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

角逐國民黨主席？　連勝文：收到2、3百則簡訊勸進

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨3月7日將進行黨主席改選，國民黨中央委員連勝文21日表示，收到2、300則簡訊勸進，但現在國民黨要採取集體領導，不能再期待一個救世主，不管誰出來選一定要支持，要上就一起上、要擔就一起擔。

連勝文接受《POP撞新聞》專訪時表示，前國民黨副主席郝龍斌願意出來承擔這非常艱鉅的任務，自己是很尊敬，這時候要出來扛起國民黨的牌子是非常辛苦的事情，全世界最不好的工作有兩個，一個是在敘利亞拆炸彈，一個是在國民黨當主席，任何人願意出來承擔是令人尊敬的。

▲▼連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

連勝文認為，2020大選國民黨挫敗，但敗了也要敗的有秩序，不要兵荒馬亂，國民黨再怎麼差，有40席立委、15個縣市首長，議會首長還可能更多，以及幾百位議員與無數志工，國民黨即便敗了也不要潰敗，還是有基本力量存在，總統大選國民黨也有500萬票的支持。

連勝文指出，大家先想好做什麼事情，接著想怎麼做，再去想什麼人能把黨主席的事情做得最好，他最近跟70、80年後的朋友坐下來討論，誰做的比較好就支持，這人也不一定是他，現在看黨主席這位置要跳脫個人，沒有單獨一個人可以把整個國民黨撐起來，國民黨一定採集體領導，不能再期待一個救世主。

對於自己是否參選黨主席，連勝文透露，有很多朋友鼓勵他出來選黨主席，收到2、3百則簡訊勸進；至於家人是否支持，他坦言沒有家人會希望這時候去跳火坑，自己跟一些年輕朋友講，不管誰出來選一定要支持，要上就一起上，要擔就一起擔，要戰就一起戰，要扛就一起扛。

▲▼連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

ET快訊
馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

不道歉及不自殺聲明書！苦苓續槓高市府　葉匡時：最慢明天提告

馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了

廢棄料變藝術品！50噸「愛之鯨」躍出愛河　韓國瑜讚70多天就完成

中火增設機組將成全世界最大發電廠　顏寬恒諷民進黨：奪回寶座

國民黨籲60歲以上退中常委　蔣萬安：年齡非問題，心態才是關鍵

中火燃氣通過環評　王惠美強力譴責：不排除自力救濟包圍中火抗議

武漢肺炎來襲　就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

「全世界最不好的工作有兩個」　連勝文：尊敬郝龍斌這時候出來扛國民黨

韓國瑜送橘子給媒體卻把問題當空氣　對記者說：問題太多吃兩顆！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

不道歉及不自殺聲明書！苦苓續槓高市府　葉匡時：最慢明天提告

馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了

廢棄料變藝術品！50噸「愛之鯨」躍出愛河　韓國瑜讚70多天就完成

中火增設機組將成全世界最大發電廠　顏寬恒諷民進黨：奪回寶座

國民黨籲60歲以上退中常委　蔣萬安：年齡非問題，心態才是關鍵

中火燃氣通過環評　王惠美強力譴責：不排除自力救濟包圍中火抗議

武漢肺炎來襲　就醫未告知接觸史、旅遊史最高罰15萬

「全世界最不好的工作有兩個」　連勝文：尊敬郝龍斌這時候出來扛國民黨

韓國瑜送橘子給媒體卻把問題當空氣　對記者說：問題太多吃兩顆！

李牮斯／中美金融貨幣戰將升溫　台灣預備好了嗎？

拍戲睡過頭...反被導演惡整　王思佳爆料新人被消失演藝圈原因

防武漢肺炎搶買N95　醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！

出社會後「上下班+通勤」睡眠時間變少！網有感：很想租房或買車…

2020過年走春桃園景點推薦　來香草的故鄉千郁休閒農場

24小時都吃得到　彰化市藉肉形石展出行銷15家爌肉飯名店

哈登三分17投1中追平自己史上最鐵　靠罰球29分仍敗

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

春節防堵武漢肺炎侵台　林佳龍：機場、港口檢疫警戒即起全面升級

已婚里長沒拿捏好距離…當選後即斬地下戀情　小三怒了展開報復！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

蔡英文談世代對立　曝沈一鳴母信

韓國瑜送橘子給媒體　把記者提問當空氣

黃光芹嗆高市府：是在大聲什麼？

「中華民國台灣」更改國號？　蔡英文：馬英九以前身後背板也這樣寫

時力提案解散統促黨！民進黨團反對GG

韓國瑜大秀特勤合照　國安人士：傻眼！

馬英九當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了

蔡英文談罷韓：關鍵在韓國瑜自己

侯友宜、柯文哲共同宣布！新北環狀線1／31正式通車

年金改革微調？　蔡英文：會再來看一下整個情況

賴清德未來接班？　蔡英文：連現任總統都要經過初選

志工宣導罷韓　遭女騎士怒嗆：小心點

更多熱門

相關新聞

連勝文：尊敬郝龍斌這時候出來扛國民黨

連勝文：尊敬郝龍斌這時候出來扛國民黨

前國民黨副主席郝龍斌20日晚間發布聲明，宣布角逐黨主席一職。對此，國民黨中央委員連勝文21日表示，國民黨主席是全世界最不好的工作之一，任何人願意出來承擔是令人尊敬的，畢竟這時候出來扛起國民黨的牌子是非常辛苦的。

連勝文批中常會：浪費大家時間

連勝文批中常會：浪費大家時間

寵物型政黨能領導國家嗎？

寵物型政黨能領導國家嗎？

民進黨濁水溪以南全壘打藍營如何找回基本盤？

民進黨濁水溪以南全壘打藍營如何找回基本盤？

遭爆「喬貸款」助詐貸主嫌潛逃　曾銘宗：不認識公司負責人

遭爆「喬貸款」助詐貸主嫌潛逃　曾銘宗：不認識公司負責人

關鍵字：

國民黨連勝文

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

不要Google搜尋這7個關鍵字

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面