角逐國民黨主席？　連勝文：收到2、3百則簡訊勸進

▲連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨3月7日將進行黨主席改選，國民黨中央委員連勝文21日表示，收到2、300則簡訊勸進，但現在國民黨要採取集體領導，不能再期待一個救世主，不管誰出來選一定要支持，要上就一起上、要擔就一起擔。

連勝文接受《POP撞新聞》專訪時表示，前國民黨副主席郝龍斌願意出來承擔這非常艱鉅的任務，自己是很尊敬，這時候要出來扛起國民黨的牌子是非常辛苦的事情，全世界最不好的工作有兩個，一個是在敘利亞拆炸彈，一個是在國民黨當主席，任何人願意出來承擔是令人尊敬的。

連勝文認為，2020大選國民黨挫敗，但敗了也要敗的有秩序，不要兵荒馬亂，國民黨再怎麼差，有40席立委、15個縣市首長，議會首長還可能更多，以及幾百位議員與無數志工，國民黨即便敗了也不要潰敗，還是有基本力量存在，總統大選國民黨也有500萬票的支持。

連勝文指出，大家先想好做什麼事情，接著想怎麼做，再去想什麼人能把黨主席的事情做得最好，他最近跟70、80年後的朋友坐下來討論，誰做的比較好就支持，這人也不一定是他，現在看黨主席這位置要跳脫個人，沒有單獨一個人可以把整個國民黨撐起來，國民黨一定採集體領導，不能再期待一個救世主。

對於自己是否參選黨主席，連勝文透露，有很多朋友鼓勵他出來選黨主席，收到2、3百則簡訊勸進；至於家人是否支持，他坦言沒有家人會希望這時候去跳火坑，自己跟一些年輕朋友講，不管誰出來選一定要支持，要上就一起上，要擔就一起擔，要戰就一起戰，要扛就一起扛。