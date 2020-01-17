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提供地洞躲山火　袋熊意外成澳洲小動物「救命英雄」

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▲澳洲袋熊意外成為近日森林大火危機中的「救命英雄」。(圖／達志影像／美聯社）

澳洲袋熊意外成為近日森林大火危機中的「救命英雄」。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，在澳洲最近爆發的森林大火危機中，袋熊(Wombat)意外成為「救命英雄」。牠們所挖的地洞給其他來不及逃難的小動物，提供了安全避難所。

據了解，袋熊的地洞系統既龐大又複雜，由無數個地洞相互連結而成，具有強大的保護功能，可避開地面上的惡劣環境。目前已知有一些小型哺乳類動物因為躲在袋熊洞穴，在日前一連串的森林大火中保住一命。

相較於地表溫度，袋熊地下洞穴的溫度相對穩定，日夜溫差小於攝氏度1度，而地表溫差可達攝氏24度。地洞的隔熱功能，在火勢延燒時有助於動物保命，因此不難理解，為何其他種類動物會想躲進這些安全庇護所。

2015年有一項研究，在34個袋熊洞穴外設置攝影機追蹤監看。結果顯示，各種不同動物都在利用袋熊的洞穴。這些動物的種類從岩袋鼠、草原袋鼠到鳥類都有。而黑足岩袋鼠被觀察到使用袋熊洞穴的次數，比主人袋熊還多，在8周內到訪近2000次。

另外，有一點很重要的是，每隻袋熊並非只有一個洞穴，袋熊的家是連結很多個洞穴而成的。2012年一項研究追蹤到一隻袋熊有14處不同洞穴。牠們在一個洞穴裡睡幾個晚上，然後又搬到別的洞穴裡睡。

由於每個袋熊都有多個洞穴，因此在牠們家裡隨時可能有許多「空房」。2007年的一項研究顯示，即使是「使用率高」的洞穴，在固定時間，也只有三分之一的機幾會現袋熊。這意味著很多時候其他動物可能根本不需要跟袋熊共用一個洞穴。

袋熊不喜歡跟其他袋熊共用一個洞穴。不過當當一個地方的袋熊數量非常多時，共用洞穴的現象就難免了。 據了解，只要使用洞穴的物種不對袋熊構成威脅，袋熊可能不會注意或關心在這裡暫住的「過客」。

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