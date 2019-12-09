驚！這樣也能「混」？陸科學家創造出「猴豬混合體」

▲大陸的一個團隊，日前首度創造出嵌合體的「小猴豬」。（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

英國科幻小說先驅H.G威爾斯(H. G. Wells)有一本代表作叫《莫洛博士島》(The Island of Doctor Moreau)，內容描述一名瘋狂科學家因為進行殘忍的動物實驗被倫敦學術界驅逐後，跑到一個荒島上繼續進行他藉由外科手術改造的各種動物，目的要讓他們變成更進步的「獸人」。這個故事曾被拍成《亡靈島》、《衝出人魔島》、《攔截人魔島》等多個電影版本。

儘管目的不一，把不同動物湊在一起進行「混體實驗」早已不是新聞，歐美科學家都進行過這類實驗。後來大陸科學家也加入他們的行列。

外媒《新科學家》雜誌6日報導，大陸「幹細胞與生殖生物學國家重點實驗室」的一群究人員，日前透過在豬胚胎中添加靈長類動物的細胞，首次創造出「豬猴混合體」。它的正式名稱是「嵌合體」，是指由不同基因型活細胞所構成的任何生物體。

上述研究人員將猴子的細胞添加到豬的胚胎裡，然後誕生了「小猴豬」。該團隊使用了4000多個胚胎，所有胚胎都植入了母豬體內，但最終只有10隻小豬能生下來。而10隻小豬裡，實際上只有兩隻是「嵌合體」。

「小猴豬」的基本外觀不變，但是科學家能夠觀察到當中的猴細胞，這些猴細胞經過基因編輯會發出螢光，以利觀察。不過兩隻「小猴豬」都在出生後一周内死亡，死因目前尚未確定。

據了解，這項研究的目的，是希望提高在豬身上培育出可用器官的可能性。隨著全球內有大量等待器官移植的人被奪走生命，在豬身上培育可用的人體器官，有望為此提供解決方案。