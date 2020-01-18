正妹逗狗拍照被咬變「恐怖寫真」　臉蛋+牙齦縫了40針

▲▼樂極生悲，拉拉的狗狗寫真慘變「恐怖寫真」。(圖／翻攝自推特@Lara Sanson)

國際中心／綜合報導

狗主人跟狗狗玩耍，是再也平常不過的事。但有時候玩瘋了，一不小心就會樂極生悲。

外媒報導，17歲的阿根廷少女拉拉․桑遜(Lara Sanson)，日前請朋友拍攝一輯她跟狗狗玩耍的照片。沒想到玩呀玩呀，這頭德國牧羊犬突然變臉，一口咬向她的臉頰。最後她臉上被縫了40針。而這驚悚的一刻也被攝影機完全捕捉了下來。

拉拉把照片PO上了推特，照片說明寫著：「拍狗狗寫真變成恐怖寫真」。她告訴《國家報》(La Nacion)說：「我不曉得是不是因為碰觸到牠的臀部，或者因為牠老了、變糊塗了，還是因為我把牠抱得太近，讓牠感到害怕，總之，牠攻擊了我。」

被咬之後，醫生連續進行兩個小時的手術，在她臉上縫了40針，臉蛋和牙齦同樣遭殃。拉拉說，被咬當時其實她並不覺得特別痛。她又說，並不會怪狗狗，畢竟牠也不是故意的。目前她復原得不錯，只是有些輕微發炎。據了解，這隻狗狗不會遭到安樂死。一名獸醫告訴《國家報》說，狗狗可能是被弄痛了，所以才會咬人。

拉拉的「恐怖寫真」PO出後，按讚次數超過33.7萬次。有寵物主建議說，切勿不要從脖子的地方抱起狗狗。因為這個動作意味著：你嬰攻擊牠們。