柏林貓熊雙胞胎出生滿百日　園方取名夢圓、夢想

▲面對大批攝影機前，「夢圓」(左)好奇的看著鏡頭，而「夢想」則自顧自的在「度姑」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在外界引頸企盼下，德國柏林動物園周一(9日)終於讓一對今年8月在園內出生的貓熊雙胞胎，在出生滿百日後，首度對外公開亮相。 活動中同時由柏林市長穆勒(Michael Müller)和中國駐德大使吳懇一起舉行命名儀式，向媒體介紹這對貓熊寶寶。

兩隻貓熊是一對兄弟，分別取名「夢想」(Meng Xiang)與「夢圓」(Meng Yuan)。吳懇說，「夢想」和「夢圓」 寓意「美夢成真」，反映出中德友誼的美好願景。

「夢想」和「夢圓」是透過人工授精後，於8月31日在柏林動物園出生，牠們目前體重約有6公斤。 不過，遊客仍要等到2020年初才能經常性的看到這對可雙胞胎貓熊。因為必須讓他們熟悉另一家位於柏林老城區的Tierpark動物園的家居環境之後，才方便讓牠們跟遊客見面。

這對貓熊雙胞胎的父母，是前年6月起旅居德國的大貓熊「嬌慶」與「夢夢」。根據協議，「嬌慶」與「夢夢」會在德國住上15年。至於雙胞胎「夢想」及「夢圓」，會在柏林生活兩年到4年後，被送回中國大陸。

據了解，柏林動物園每年向中國支付約一百萬美元(合90萬歐元)租金，以租借「嬌慶」與「夢夢」這對成年貓熊。根據北京的說法，這筆錢會被重新投到保護大貓熊的項目中。