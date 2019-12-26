兩傻狗翹家差點被凍僵　公車女司機暖心讓狗狗上車避寒

▲▼兩隻結伴翹家的狗狗，幸得公車女司機讓牠們上車避寒，撿回一命。（圖／密爾瓦基郡公車處照片)

國際中心／綜合報導

美國威斯康辛州密爾瓦郡有兩隻狗狗日前結伴翹家，走了將近5公里。但因為時值隆冬，兩隻狗狗在街上快要被凍僵之際，所幸有一名佛心來的公車女司機剛好路過，並且打開車門讓牠們上車避寒。

巴士公司周二(24日)分享了這則好人好事，並PO出狗狗和「救命恩人」合照的照片。

公車司機傑美․葛拉博詩姬(Jamie Grabowski)上周三(18日)本來將巴士開回車庫後就可以下班了。但她卻在路途上看見有兩隻不像是「浪浪」的比特犬和杜賓犬正在馬路上徘徊，險象環生，午夜的氣溫更是寒氣襲人。

從監視器的影片可見，潔美當時停下車來，用力招手對狗狗們喊：「上車吧！」，狗狗不必懂人語也知道這是什麼意思，連忙跳進車子裡避寒。

潔美後來將「撿到狗」一事通知警方，才發現原來這兩隻年約兩歲的狗狗是從主人家的院子裡跑出來的，牠們的主人整晚都在焦急的尋找愛犬。

潔美說：「我擔心牠們會被別的車子輾到，所以讓牠們上了車。」她慶幸自己幫了這對狗狗，否則牠們就算不被輾死，也很可能在攝氏零下6度的酷寒中被凍死。

▲兩隻大難不死的狗狗和牠們的主人及救命命恩人傑美術館(右)合影。(圖／密爾瓦基郡公車處照片) ）