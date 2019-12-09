警狂追袋熊「石頭砸死還切塊吃掉」　調查出爐：原住民不用罰

▲約翰科克追逐袋熊。（圖／翻攝自YouTube／They're Distorting Our Rhthym 79）



記者丁維瑀／綜合報導

南澳洲警察約翰科克（Waylon Johncock）10月在結束執勤後與朋友嬉戲，當時他在路上不斷追趕一隻袋熊，還拿石頭砸死牠，最後將袋熊肢解享用。影片引起民眾憤怒，紛紛要求解僱這名員警。不過，南澳警察局長史地文斯（Grant Stevens）6日表示，由於約翰科克是原住民，不會面臨任何刑事指控或紀律處分。

《澳洲人報》報導，當時朋友用iPhone拍下令人不安的影片，可見約翰科克下車，沿途追逐一隻袋熊，過程中哈哈大笑，最後用石頭砸死動物。在車內的友人則不停大叫「抓住牠，殺了牠！」袋熊最後被狠狠砸中身體而死亡，約翰科克還分解牠，爽快吃下肚，他聲稱，依據原住民相關法條，他可以殺死袋熊。

▲影片可能引起不適，請斟酌觀看。

影片引起譁然後，一份要求解僱約翰科克的請願書收到上千人的簽名，警察部門也展開調查；然而，南澳警察局長6日說明，考量到這名資深警察是原住民，不會對他採取紀律上的處分。此舉立刻引發民眾強烈反彈，除了灌爆警局臉書粉專，也再次要求開除約翰科克或讓他面臨指控，另一份呼籲加強保護袋熊的請願書則又獲得36萬個簽名。

報導指出，此案除了激怒南澳居民，也分裂了原住民族群，有些領袖表示，約翰科克折磨動物的方式被以iPhone錄下，還把影片上傳到社群媒體，這跟古代的狩獵習慣沒有關係。一名長老就說，約翰科克的行為不尊重動物，「我們不是那樣打獵的。」