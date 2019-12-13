泰國驚見「雙頭貓」！好不好容易來到世上，卻命懸一線

▲泰國驚見罕有的「雙頭貓」。（圖／翻攝自網路照片)

國際中心／綜合報導

泰國驚見一隻罕有的「雙頭貓」。但由於牠的心臟和肺部虛弱難以呼吸，目前正生死邊緣中掙扎。

本周一(9日)晚上，一隻可愛的灰白色在皮斯小貓在泰國中部叻丕府出生。牠的主人是52歲的查普布蕾(Chapabrai Nilpet)。她說，當天她下班回家後發現自己心愛的波斯貓「雪雪」(Snow)努力試圖生隻最後一隻小貓，卻力有未逮。

她趕忙把「雪雪」送到獸醫那裡去，替牠進行剖腹生產，把這個「雙頭寶寶」帶到這個世界來。由於貓咪的心臟和肺部很弱，幾乎無法呼吸，獸醫還為牠進行了心肺復甦術。不過奇蹟的是，牠還是活著回到了家。

查普布蕾這隻雙頭小貓取了兩個名字：Ngern和Thong，分別代表「金錢」與「黃金」。儘管目前還活著，但養貓專家說，這隻小貓仍然很虛弱，因為牠兩個頭都無法自行喝水，所以必須用注射器餵牠。

查普布蕾說：「我非常愛貓，養貓已有十幾年了。這是雪雪的第四次生產，但這也是牠第一次生出雙頭貓。我試圖以正向思考來看待這一點，就像牠是一道幸運符一樣，因為牠是如此的不尋常。」

「牠目前需要用注射器餵養，也需要不時給牠按摩胸部以刺激心肺等器官。但是我會盡力讓牠活下來。」