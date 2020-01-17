「莒光甜心」激戰已婚男少校　國防部：各記1大過列入汰除

▲莒光甜心偷吃已婚少校。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）



記者林銘翰／台北報導

國防部心戰大隊女少校林佳璇因長相甜美，曾獲選國軍節目《莒光園地》的當家主播，還獲得「莒光甜心」的稱號，不過卻遭爆料曾與同部隊一名男少校大搞婚外情。對此國防部17日表示，相關人員均已依違反「國軍軍風紀維護實施規定」核予大過一次處份，並列入汰除對象。

有民眾向媒體爆料，林佳璇與同部隊一名男少校大搞婚外情，甚至在正宮攤牌談判時，裝出無辜樣貌辯稱，「不知道他已婚」，但事後卻仍持續糾纏，更相約到南投跨年，入住當晚還在房內激戰，讓正宮直接登門抓姦提告。

對此國防部表示，相關人員均已依違反「國軍軍風紀維護實施規定」核予大過一次處份，並列入汰除對象。

國防部指出，心戰大隊於11月初接獲所屬林、謝姓兩名少校交往甚密反映，隨即積極進行行政調查，並將謝姓少校調離現職。另外，謝妻在去年底偕同警方查獲兩人交往事證，國防部獲悉後即秉「毋枉毋縱」原則重懲。

國防部強調，國軍將援為案例，持續加強官兵軍、法紀教育，並要求所屬恪遵男女分際，以防類案肇生。

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