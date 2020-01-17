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國防部長喊加強軍紀！莒光甜心卻激戰已婚少校…知情者曝「懲處內幕」狠打臉

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▲▼ 莒光甜心激戰已婚少校被抓姦在床。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲莒光甜心激戰已婚少校被抓姦在床。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

記者戴若涵／綜合報導

國軍再爆婚外情醜聞！國防部心戰大隊女少校林佳璇因長相甜美、身材高挑，曾擔任國軍節目《莒光園地》當家主播，卻遭《毅傳媒iWAKE》爆出，她與同部隊的另名男少校大搞婚外情，還瞎扯不知對方已婚，還與男少校相約南投跨年，2人激戰聲更迴盪在飯店走廊，讓前去抓姦的正宮氣炸，決定提告妨害家庭，讓2019年才誓言要加強軍紀的國防部長嚴德發臉都被打腫了。

根據《毅傳媒 iWAKE》報導，戀上人夫的《莒光園地》31歲主播林佳璇，畢業於國防大學政戰學院心理系，畢業後進入國軍政戰體系，因個性活潑、長相甜美，常常被長官交辦對外的受訓、交流、參訪等重要任務，可說是國軍的重點栽培對象，更曾多次擔任陸軍聯合婚禮司儀，在活動中祝福同袍永浴愛河的她，自己卻搭上已婚的H少校、淪為小三，實在是十足諷刺。

一名不具名的軍中人士透露，2年底林佳璇與H少校的婚外情，早鬧得風風雨雨，連單位的長官都知情。但軍中內部調查時，H少校一肩扛下了全部的責任，堅稱是自己隱瞞已婚身份跟林女交往，錯不在林女；林女也在調查中委屈流淚，把錯都推給男方。因此最後懲處下來，僅H少校被調往其他單位，林女甚至連個警告、申誡都沒有，事後還被借調負責今年度重要業務。

▲▼ 莒光甜心激戰已婚少校被抓姦在床。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲林女個性活潑、長相甜美，常常被長官交辦對外的受訓、交流、參訪等重要任務。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》

針對丈夫與林女發生婚外情，H妻抱怨，她為了家庭完整一直隱忍，每當孩子問起，她都甚至不敢和孩子說實話，所有的辛酸只能往自己肚子裡吞，直呼「那女的（林佳璇）真的很過分！」她泣訴，丈夫出軌後越來越少回家，每次難得回家陪孩子，林女總千方百計阻撓，逼得丈夫常常躲在一旁講電話，不然就是要先離開，孩子也被迫跟爸爸玩半天就得說再見。

H妻苦苦挽回丈夫，只為了給孩子一個完整的家，她怒轟，「沒想到她（林佳璇）連這點陪小孩子的時間也要剝奪。在我告訴她，我老公是已婚身分後，還跟他去南投跨年，根本不要臉到了極點！」因此希望軍方能夠給個交代，「結果軍方連個懲處都沒有，真的很扯！」，事後才輾轉得知，林佳璇本來就打算申請退伍，因此宛如吃了「無敵星星」一般，絲毫未受影響，令正宮更加無法接受。

▲▼ 莒光甜心激戰已婚少校被抓姦在床。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲國軍婚外情醜聞不斷。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

國軍婚外情醜聞不斷！2018年發生空軍上校陳月芳與總統隨扈王盈凱爆發婚外情，震驚社會，2019年10月國防部長嚴德發撂下重話，稱要加強軍中的法紀教育，孰料，主管國軍軍紀的憲兵，卻爆出一名曾摟抱女兵、發生婚外情的林姓憲兵少校參謀主任，被勒令退伍後又成功復職的事件，如今又爆出《莒光園地》少校女主播介入他人家庭事件，無疑是狠甩國防部高官耳光。

《毅傳媒 iWAKE》記者去電給林佳璇和H少校，2人均稱不太方便回應，面對記者追問數個問題，兩人皆不願回應；而國防部發言人史順文少將則對此回應，2019年11月接獲H妻的反映後，隨即展開行政調查，但雙方均否認交往也查無實證，因此暫將H少校調離現職並告誡，12月30日H少校與林佳璇遭捉姦，國防部隨即調查後依《國軍軍風紀維護實施規定》及《陸海空軍懲罰》等規定予以1大過處分，並納入汰除對象。

▲▼ 莒光甜心激戰已婚少校被抓姦在床。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲正宮氣炸提告妨害家庭。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

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