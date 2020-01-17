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小王吃人妻「愛的聲響震走廊」　綠帽建商怒告求償2000萬…結局神展開

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▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲一位人妻跟小王投宿，結果綠帽夫在房門外聽整晚「愛的掌聲」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中一位人妻外遇，從事建築業的綠帽夫找來徵信業者跟蹤妻子跟小王出遊，徵信業者一路跟到新北市淡水一家飯店後，馬上通知人夫到場抓猴。法官一審判決小王5個月徒刑、易科罰金15萬元，小王不滿上訴，結果神展開。

根據判決書指出，台中戴姓男子懷疑楊姓愛妻跟一位郭姓男子有染，在2017年3月時找來徵信業者，跟蹤愛妻跟郭男出遊，徵信業者一路跟到新北淡水一家文創飯店後，馬上通知戴男前來抓姦。戴男跟徵信業者在走廊徹夜聽房內傳出的交歡呻吟聲，隔日一早老婆跟小王步出房間，便將2人攔下，徵信業者則衝進房間找到沾有2人體液的衛生紙團，戴男遂控告郭男妨害家庭。

▲▼偷情,開房間,汽車旅館,做愛。（圖／本報資料照）

▲人妻跟小王開房偷情，被徵信業者跟蹤發現。（圖／本報資料照）

台中地院法官審理時，郭男坦承跟楊姓人妻入住飯店，但否認有發生性行為。不過法官根據飯店監視器畫面、衛生紙上的DNA報告及戴男的手機錄音擋，認定2人有發生性行為，依相姦罪判處郭男5個月徒刑、得易科罰金。但小王不滿上訴。

台中高分院合議庭查出，在第一審辯論終結前，綠帽夫跟人妻調解離婚，綠帽夫也在離婚當天撤回對前妻的通姦告訴，基於撤告不可分原則，小王的一審判決也被撤銷，改判公訴不受理，不得上訴。另外，綠帽夫也對小王求償2000萬元，但法官審酌兩造身分、社會地位、教育程度、經濟情況，判決小王要賠60萬元，不過紅杏出牆的人妻也須負擔一半，扣除後小王只要賠綠帽夫30萬元就好。

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