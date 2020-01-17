2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

美國海軍「尼米茲」號航母（USS Nimitz）的海軍飛行員，曾在2004年發現一個橢圓形不明飛行物（UFO），當時F/A-18戰機正在太平洋空域巡邏，其被駕駛用戰機的光電設備給紀錄下來。之後這段拍攝到的過程被海軍官員稱之為「 未知的空中現象 」(unidentified aerial phenomenon)。但美國海軍官方一直對此保持沉默。