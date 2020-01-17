2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

▲美國軍艦威爾伯號(USS Curtis Wilbur，DDG-54)。（圖／示意圖／翻攝自America`s Navy網站）
政治中心／綜合報導
國防部17日上午指出，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。
國防部表示，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。
根據《路透社》報導，台灣上週剛舉行總統大選，而台灣的國防部證實，一艘美國軍艦北向駛經這片敏感水域。
▲美國軍艦威爾伯號(USS Curtis Wilbur，DDG-54)。（圖／示意圖／翻攝自America`s Navy網站）
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國防部17日上午指出，美軍一艘作戰艦昨日自我國西南海域，由南向北航經台灣海峽北駛。
國防部表示，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。
根據《路透社》報導，台灣上週剛舉行總統大選，而台灣的國防部證實，一艘美國軍艦北向駛經這片敏感水域。
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