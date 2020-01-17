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「莒光甜心」勾已婚少校！跨年摩鐵交纏　正宮破門氣炸…秒裝無辜：我是被騙的

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▲▼莒光甜心偷吃已婚少校。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲莒光甜心（左）淪小三，還裝無辜，稱自己是被欺騙，正宮氣炸提告。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

記者陳韻如／綜合報導

國防部心戰大隊女少校林佳璇因長相甜美，曾獲選國軍節目《莒光園地》的當家主播，還獲得「莒光甜心」的稱號。不過，卻有一名人妻向媒體爆料，林女與同部隊一名男少校大搞婚外情，甚至在正宮攤牌談判時，裝出無辜樣貌辯稱，「不知道他已婚」，但事後卻仍持續糾纏，更相約到南投清境跨年，入住當晚還在房內激戰，讓正宮直接登門抓姦提告，並向媒體爆料。

據《毅傳媒iWAKE》報導，林女早在2019年9月間認識男少校，2人因執行同任務而漸漸熟稔，林女更是藉機不斷向少校示好，先是送親手做的蛋糕，甚至有意無意想參加少校朋友的聚會，一點一滴侵入對方家庭。

少校被林女這樣一撩，也逐漸暈船，經常與林女私下碰面約會，也漸漸的不常回家。直到正宮發現丈夫異狀，質問丈夫，但對方總是以任務太忙、要加班、留守為由，藉故留住宿舍。

事後一名知情人士看不下，決定向正宮說出實情，而正宮事後調查少校的LINE對話，更發現林女經常與少校暗中調情，甚至傳送溫泉飯店連結，讓少校被撩得無比心癢，問林女，「所以等等要去泡湯嗎？」此外，少校還會對林女的打扮吃醋，怒得質問，「為什麼我我今天不在，就穿得特別漂亮？」林女則回應稱：「跟人夫出去想低調點～」

▲▼莒光甜心淪小三。（圖／毅傳媒iWAKE授權提供）

▲莒光甜心不斷在LINE上撩少校，少校被撩的心癢無比。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

不過，當正宮翻牌與林女談判，林女卻裝無辜稱，不知道少校已婚，但透過LINE對話，明顯已經打臉林女說法，讓正宮氣得痛訴，林女根本就是在騙人，是想藉此逃避刑法《通姦》的追訴。

正宮氣憤地對媒體痛罵林女，「不要臉的綠茶婊」，從頭到尾都知道少校已婚身分，還曾經在正宮面前表示，絕對不可能喜歡少校這種類型的男人，「當時我看她長相甜美，還曾跟我老公說，要幫她介紹另名單身男同事，想撮合交往！沒有想到，最後居然爬上我老公的床來！」

正宮還提到，只要少校聲稱加班、出差，或是和同事聚餐，但經過他查訪，都會恰巧與林女休假日一致，「我老公就算是真的公出參加講習，他跟林佳璇兩人也會利用職務之便私下約會」。

此外，2019年11月初，少校還開著林女的車一同到桃園參加為期2天的講習，2人大方的穿著軍服走出旅館，更直接在車上激吻，甚至進出旅館，而這全程也被正宮掌握，氣得直接衝上前找林女理論。

▲▼莒光甜心淪小三。（圖／毅傳媒iWAKE授權提供）

▲▼莒光甜心與少校車上激吻，甚至直奔摩鐵激戰，正宮直接登門抓姦。（圖／《毅傳媒iWAKE提供》）

▲▼莒光甜心淪小三。（圖／毅傳媒iWAKE授權提供）

然而，林女卻不斷喊冤，辯稱自己遭到欺騙，且並沒有與少校發生關係，還發誓不再與少校聯繫，當時正宮選擇相信，沒想到才隔兩天，卻發現林女再度約少校一起甜蜜出遊高雄，正宮忍無可忍，委託律師發函通知林女，請林女立即停止一切不當行為，沒想到林女竟透過律師回覆，反要對正宮提告誹謗、誣告，讓正宮吞不下這一口氣。

正宮確認林女從同事關係「轉職」成了小三後，更進一步掌握，明知少校已婚的林女，竟還以自己的名義向知名訂房網站訂下3天2夜的跨年甜蜜之旅。忍無可忍的正宮決定捉姦，腥夫、小三與正宮三方在南投《清境牧羊人山莊》展現一場捉姦大記， 最後少校與小三雙雙被依《妨害家庭》告上警局，昔日形象正義不阿的國軍弟兄，竟因不倫戀情狼狽接受偵訊。

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