呂學樟致電問黨主席規定　柯建銘：可能他自己想選

記者林銘翰／台北報導

國民黨15日臨時中常會選出林榮德擔任代理主席，立委曾銘宗擔任代理秘書長，不過傳出國民黨中常委呂學樟會中致電給民進黨立法院黨團總召柯建銘，並詢問推選代理主席的細節。對此，柯建銘16日受訪時證實此事，表示自己與呂學樟是好朋友，「可能呂學樟自己想選，才會想弄清楚很多事情」。

柯建銘16日表示，國民黨主席的選舉民進黨沒辦法置喙，但昨天確實有接到呂學樟的電話，表示要詢問民進黨的黨主席代理辦法，而自己與呂學樟已經是老朋友，所以接到電話後就馬上回覆對方。

▲民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘指出，依照民進黨章第15條規定，黨主席出缺若任期未滿1年，由中執委互推。而過去沒有《政黨法》，政黨屬於人民團體，就比照人民團體的精神，「理事長出缺時當然由理事代理，不可能找監事來代理」。

柯建銘說，代理國民黨主席的林榮德也是新竹人，與他也是20、30年的老朋友，是屬於國民黨內比較本土派、可以溝通的人。柯建銘也說，自己過去也曾代理民進黨主席，代理黨主席就是要扮演中選會主委的角色，「可以有角色，也可以沒有角色」，但在這段溝通協調的期間講出來的話，都會影響國民黨改造的問題，他也希望政黨間維持良好的互動與競爭。

此外，台灣民眾黨新科立委蔡壁如16日上午也赴立法院出席「第10屆立法委員助理院務說明會」，為其擔任立委一職做好準備。對此柯建銘則說，台灣民眾黨主席柯文哲日前有與他聯絡，表示想找幾位民眾黨新科立委拜訪他，但目前仍在安排中。

柯建銘指出，選後總統蔡英文說了很重要的一句話，就是兩岸問題「和平對等，民主對話」，這句話套用在新國會也一樣，就是「政黨要對等，黨團要溝通」。

蔡壁如16日受訪時也證實，確實有拜會柯建銘一事，不過一切交由黨團負責安排。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

