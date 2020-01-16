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把韓留高雄對民進黨最好！朱學恒揭關鍵：盡量採收他每次的耍寶

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▲朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒指出，對民進黨而言，把韓國瑜留在高雄是最好的。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者邱茀濱／綜合報導

2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜敗選後又要面臨被罷免的危機，高雄甚至有過半的民眾支持罷免。不過，「宅神」朱學恒卻認為，把韓國瑜留在高雄市長這個位置上，反而對民進黨最好。

朱學恒16日在臉書發文，他首先聲明有上述這個觀點，是在一個綠營網友的臉書上看到的，呼籲網友不要以為他在帶風向想救韓，因為「韓國瑜被罷免根本是個必然」。那既然面對必然，朱學恒指出，政治黑暗的地方「就應該從中間榨出最高的價值來」。

朱學恒分析，罷免投票流程根本沒那麼快，時間最快在五月，慢一點在七月，六月太多人期末考試或打工，「對年輕人不方便」。所以在這個合理的罷免區間之中，蔡英文已在520再度宣誓連任，但根據過往經驗，「民調支持度達到最高之後只有往下走的可能，不管你做得再好都一樣，更何況你又不是第一天認識民進黨。」相對的，朱學恒認為國民黨在這個區間，多半隨便亂選一個黨主席或是還在鬥爭。

▲▼ 韓國瑜市長到高醫送小朋友花燈 。（圖／記者翁進忠攝）

▲朱學恒認為，韓國瑜被罷免是個必然 。（圖／記者翁進忠攝）

朱學恒指出，簡單來說，「對民進黨來說，最佳解是把韓國瑜留在高雄市長位置上，對國民黨來說，最佳解是罷免韓國瑜讓他悽慘下台告老還鄉。」那大家一定不解，民進黨不是應該千方百計要拔掉韓國瑜嗎？國民黨不是應該耗盡全力拯救韓國瑜嗎？

「韓國瑜留在高雄市長任內是會搞出甚麼驚天大業來嗎？以他那個料，沒有天天出包，至少也是周周十個包」，朱學恒認為，對於民調正要往下走的民進黨而言，「正是百年難得一見的好配角啊，最好千刀萬剮，好好採收他每次的失言，每次的耍寶，每次的看小腿。」

「否則萬一媒體沒有笑話看了開始看蔡政府笑話或是新潮流笑話怎麼辦？最好是讓他一路撐到2022年。」至於對於國民黨而言，朱學恒強調，他們需要一個烈士，需要一個受害者，需要一個讓黨團結起來的動力，「只能恭請韓公子犧牲小我完成大我了，麻煩你殺身以報黨，為了國民黨粉身碎骨。」

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