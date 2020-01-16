吳敦義下台後…鍾小平要求恢復黨籍　指國民黨敗選因「太親共」

▲鍾小平。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨大敗，黨主席吳敦義請辭負責，去年宣布退黨、改挺柯文哲的台北市議員鍾小平，16日在數名里長、支持者陪同下，前往國民黨中央黨部，拿著國旗、黨旗到國民黨大門外，高喊「國民黨加油！2024重返執政！」表示要重回國民黨，並直言國民黨這次敗選就是因為「太親共」，呼籲新主席必須嚴正改變兩岸政策，否則「選一百次輸一百次」。

鍾小平表示，國民黨大敗，他要在國民黨最艱難的時候回來，重新回到溫暖的大家庭，以前很多風風雨雨，「吳敦義下台，我們就要回來了」，他表示，希望能替黨提供基層的力量，以及兩岸、公共政策的看法，希望國民黨繼續加油，2024重返執政。至於為何要等到吳敦義下台才回黨，鍾小平則說，「因為吳主席沒有下台的話，我回不來。」

鍾小平表示，這次敗選只有一句話，就是國民黨「太親共」，今天九二共識形同一國兩制，「如果兩岸政策不改，選一百次輸一百次。」

他強調，不管誰選，新主席必須嚴正改變兩岸政策，九二共識要丟到歷史灰燼去，因為它等於一國兩制，所以新主席一定要捍衛國民黨的尊嚴，也就是一中各表，才能重新展開談判，「如果對岸仍舊基調不變，我覺得可以暫停國共論壇，表示我們嚴正的決心，新主席才能找回中華民國尊嚴 ，找回年輕人投給國民黨的熱情，這次就是輸在年輕人、輸在亡國感，非常清楚。」

不過，依照黨員辦法規定，自行退黨兩年內沒辦法申請回復黨籍，鍾小平強調，他沒有退黨，退黨一定要寄出文件、黨證，他是被退黨。

對於新任黨主席的人選，鍾小平表示，目前相對民調最高的，比較溫和中道的朱立倫是蠻好的人選，但他現在還沒表態要選，也不能評論太多。