72國及國際組織祝賀蔡英文順利連任！外交部致謝





▲蔡英文順利連任。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文順利以歷史新高817萬票連任總統，截至目前13日，已經有來自全世界71國及國際組織表示祝賀。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部向這72個國家及國際組織表達由衷感謝。

繼12日60個國家及國際組織恭賀蔡總統當選連任後，外交部陸續接獲馬紹爾群島、史瓦帝尼、新加坡、澳大利亞、馬來西亞、泰國、吉里巴斯、瑞士、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、巴林、波札納、約旦及以色列等國政府官員、國會議員等各界人士的道賀。截至13日下午為止，已有72個國家及國際組織就我國總統大選結果向我國表達祝賀。對於來自全球各國的友我情誼與堅定支持，外交部謹代表中華民國台灣政府與人民表達由衷謝忱。

本次新增重要友邦政要包括：馬紹爾群島總統柯布亞(David Kabua)、史瓦帝尼副總理馬速庫(Themba Masuku)、史國公共工程暨運輸部長恩端兌(Hon. Chief Ndlaluhlaza Ndwandwe)、史國經濟企畫暨發展部長吉納(Hon. Thambo Gina)、巴拉圭外交部長里巴斯(Antonio Rivas)等人的祝賀。

此外，多個理念相近國家外交部亦稱讚我國完成意義重大的民主選舉，包括：新加坡外交部、加拿大全球事務部、澳大利亞外貿部、法國外交部等。新加坡外交部除祝賀蔡總統順利連任及我國順利完成大選外，也表示臺星關係長期密切，未來也將在星國既有政策下持續發展對台關係。

加拿大全球事務部推文祝賀我國選舉順利完成，並願在共享的普世價值上持續推動雙邊關係。澳大利亞外貿部強調，臺灣人民和平行使民主權利，選舉順利舉行應證臺灣非凡的民主成熟。法國外交部則發表聲明向我國總統、副總統及立法委員當選人表達祝賀，並指出本次大選體現台灣對民主法治及人權的重視。

此外，13日我方也陸續接獲來自美國、日本、加拿大、德國、英國、法國、丹麥、比利時、瑞典、義大利、瑞士、荷蘭、芬蘭、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南、泰國、吉里巴斯、土耳其、科威特、南非、沙烏地阿拉伯、巴林、波札那、約旦、巴拉圭等國的參議員、眾議員、友臺小組主席及成員、政府官員等人，以及中美洲統合體秘書長及多國駐臺使節紛紛以致函、致電或在社群網站上公開發文等不同方式向我國表達賀忱，並肯定台灣在1月11日舉行的總統、副總統及國會選舉結果。

外交部對於上述72個國家及國際組織給予我國的祝賀與支持表達由衷感謝。台灣將持續捍衛得來不易的民主制度、協助維護國際自由秩序，並深化與各國及國際組織間的友好夥伴關係。