「蔡英文應停止罷韓」！羅淑蕾上節目嗆：先讓他做做看，不好再罷免嘛

▲羅淑蕾呼籲，蔡英文總統應該出面，暫停罷韓的活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2020選戰日前落幕，總統蔡英文以817萬票的高票連任成功。韓國瑜落選後回到高雄市政府上班，緊接著將面對「罷韓」的聲浪。對此，國民黨前立委羅淑蕾在節目中呼籲，希望蔡英文能夠出面，讓高雄市民「暫時停止」罷韓的活動，沒想到引起眾多來賓的反彈。

羅淑蕾在三立節目《驚爆新聞線》中指出，選舉的結果已經出爐，確定由蔡英文當選了，希望接下來能夠修補台灣社會的傷痕，「我希望蔡英文能夠出來呼籲，就是說，我們暫時停止罷韓。」

羅淑蕾的話語結束後，立刻讓主持人呂惠敏震驚回應，「罷韓」活動並非蔡英文發起的。資深媒體人王瑞德也說，選舉與罷免都是民主的體現，如果韓國瑜是好市長，那麼一定會得到選票的支持。

▲羅淑蕾提到，雖然蔡英文高票當選，但仍有500多萬人是支持韓國瑜的。（圖／記者張君豪攝）



對此，羅淑蕾說到，她相當尊重「罷韓」團體的活動，但目前台灣社會充斥著傷痕，不應該在這個時刻讓傷害再擴大，「蔡英文總統她不是講說，我們要怎樣，我們要包容，我們要愛與包容，我們要修補傷痕，那妳想想看，妳現在剛選完，這個有沒有傷痕？」

羅淑蕾說明，雖然蔡英文總統得到817萬票，但仍有500多萬人站在韓國瑜這邊，也是一股力量，希望大家能先冷靜下來，讓韓國瑜留在高雄拼市政，「讓他好好的跟高雄人民，站在一起，我們讓他做做看嘛！假如真的不好，我們再來罷免嘛！」羅淑蕾同時呼籲，韓國瑜應該向高雄人道歉，同時撤掉選舉期間所提出的告訴，先釋出善意，來讓社會拋棄成見。

資深媒體人黃光芹聽到羅淑蕾的說法，忍不住回應，「他選前還說，那些霸凌我們的、恐嚇我們的那些韓粉是綠營反串的」，且羅淑蕾打著「愛與包容」的口號，要求所有被韓粉霸凌的人一天就放下恩怨，這完全是不可能的任務，「他（韓國瑜）告我14條欸！選前2天繼續告，前後告我14條，他真是愛與包容！」

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