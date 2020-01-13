蔡英文面前「魔力轉圈圈」！4憲兵列隊向後亂轉5秒　國防部長看傻上下打量

▲4名憲兵在總統蔡英文及國防部長嚴德發等人面前轉圈圈。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／台北報導

黑鷹墜機事件造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，讓全國人民陷入悲痛之中。國防部規劃13日下午5時從三總移柩暨啟靈，總統蔡英文急國防部長嚴德發也到場致意。但有人發現，當蔡英文轉身要進入國防部時，後方的幾名憲兵疑似要執行向後轉口令時恍神，導致4人各自轉圈，讓網友直呼「要飛高高囉！」

有網友在PTT以「這幾個憲兵在想甚麼」為題發文，表示他觀看移柩過程時，發現有4個憲兵聽到口令時，竟在「總統面前魔力轉圈圈」，好奇地問他們在想甚麼，「晚餐吃什麼嗎？」

▲嚴德寬事後上下打量這幾名憲兵，讓網友捏了把冷汗。（圖／記者李毓康攝）

網友看完紛紛留言，「死定了」、「這要被電飛了」、「有轉過去就好啦」、「可能口令是，向左向右轉」、「要向後轉練習一整天惹，幫QQ」、「這真的會飛到外太空」、「嘴角忍不住，要飛高高了」、「實在太好笑，部長還上下端倪他們」、「部長在你後面，他很火」。

「所以誰是戰犯？」有人仔細觀察，「其實右一沒問題，右二楞了一下但動作沒錯，是左二害左一」，讓不少人笑翻「對XD 裡面有個恍神的戰犯」。

【請快轉至影片第7分40秒處】

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」