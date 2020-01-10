批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選





▲2020凱道選前之夜，蔡英文、賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德選前之夜現身台北凱道造勢大會，他致詞時再度向支持者喊話，讓蔡英文高票當選，英德配贏得大選。

賴清德表示，國民黨總統候選人韓國瑜說愛中華民國，要捍衛中華民國，但卻沒發現所要捍衛1911年的中華民國已經隨著歷史的變遷產生變化，中華民國已經在台灣新生，而且韓國瑜所要用的方法，是九二共識。

賴清德指出，韓國瑜也忽略去年1月2日中國國家主席習近平已經公開講九二共識只有一個中華的原則，也就是指中華人民共和國，並沒有中華民國存在的空間，換句話說，要捍衛中華民國，應該要先守護台灣，台灣守護不住，中華民國還有可能存在嗎？如果不了解這點，堅持推動九二共識，不只是無法捍衛中華民國，反而葬送中華民國，以及危害台灣。

明天就要投票，懇求國家的主人，不要再讓台灣分裂下去，台灣應該要團結，明天進去投票所，投台灣一票，捍衛台灣主權一票，投台灣民主一票，讓蔡英文高票當選，英德配贏得大選，讓民進黨所提名的立法委員候選人能夠當選，立法院黨團要能過半。

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