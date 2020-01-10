快訊／「香港的年輕人都在看！」蔡英文：首投族明天出來投票示範民主





▲2020凱道選前之夜，蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日晚間分別在台北凱道、新北、台中、高雄同時登場，小英將和副手搭檔賴清德將在凱道大合體。蔡英文壓軸致詞時表示，香港的青年用他們的血淚示範了一國兩制不可行，台灣的首投族明天要出來投票，向世界示範自由民主。

蔡英文選前造勢晚會四地同時登場，高雄場已經擠滿三十萬人，小英台北凱道造勢主辦單位不喊人數，不過線上、線下的參與人數已經超過31萬。晚間近八點，凱道及景福門已經被已經被擠爆，一旁的自由廣場不只外廣場坐滿人，就連廣場內都有超多民眾坐在地板上，張榮發紀念館旁的仁愛路也同樣擠滿人，畫面超震撼。

蔡英文壓軸致詞表示，香港的年輕人用他們的生命跟血淚為我們示範了一國兩制不可行，「明天為我們台灣年輕人要投票示範，民主自由價值會克服一切困難。」

蔡英文說，昨天全世界最知名的時代雜誌，有一則關於台灣的報導，裡面問到蔡英文能不能守住華人世界裡唯一一塊自由的土地。她問台下支持者，「蔡英文守得住嗎？」台下支持者回以熱烈歡呼，「可以！

蔡英文向支持者喊話，「明天我們要讓所有的人都看到，台灣為世界守住這一座民主堡壘。」

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