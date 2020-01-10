怕擠爆...投票幾點去最適合？網友揭關鍵時間點：這還用問？

▲網友好奇幾點去投票，可以避開人潮。（示意圖／資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

2020大選將於明日登場！不管海內外都有不少人返鄉準備投下寶貴的一票。然而，就有一名網友好奇，由於自己的打工時間是夜班，若想要避開人潮「是哪時候去比較好啊？」貼文一出，不少網友直接點出關鍵，大方分享絕佳時間點。

原po在PTT「八卦板」上發文指出，由於自己從事夜班工作，因此打算下班後早點去投，可以早點回家睡覺，「可是一定也是很多人都這樣想，不然又不能帶手機」，加上他又不想跟前後老人聊天，「還是說睡到自然醒好了，來得及就去，來不及算了！」因此他好奇詢問鄉民，到底幾點去排可以不用人擠人。

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友指出「你可以六點就去排隊搶頭香」、「凌晨三點去搶位子」、「早點去人一定最少」、「早點去啊！不過這次沒公投，消化會比較快」、「搶頭香啊！不然呢」、「愈早愈好」、「越早人一定越少」、「不想排隊就早點去啊！這還用問」。

不過，還是有網友提供自己的行程，表示「起床就出發」、「手機有地方托管，不然排隊很無聊，我都睡醒投完票再買早餐吃，給你參考」、「帶帳蓬睡在投票所外」、「我決定睡醒就去」、「早上早點去，中午吃飯去，下午沒人去」、「睡到中午，起床吃個午餐，還有時間就去投」。

▲網友好奇幾點去投票可以避開人潮，網友答案一面倒。（圖／翻攝ptt）



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