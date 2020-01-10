「只差你一票！」蔡英文暖心向53萬人喊：集中力量再挺我一次

記者袁茵、蔣婕妤、陶本和、林銘翰／台北報導

2020總統大選在即，蔡英文在凱道舉辦的選前之夜於晚間19時正式開始，下午5時許人潮已逐漸湧入，《ETtoday新聞雲》全程直播。總統蔡英文致詞時呼籲，不需要仇恨國民黨總統候選人韓國瑜的支持者，因為當明天投票過後，這些人依舊是家人、同事以及朋友。

蔡英文致詞時表示，親愛的台灣人民，選舉到最後關頭，這幾天相信大家都看到對手砸下重金、廣告滿坑滿谷，拜票電話鋪天蓋地，很多人焦慮到睡不著覺，「我要告訴大家，化解焦慮最好辦法，就是出門投票！」

蔡英文提醒大家，不需要自我懷疑，因為「我們沒有錯，我們是正確的！」但也不要低估對手，因為不到最後關頭，對手也不會輕言放棄，然而「我們不需要仇恨對方，因為明天過後，他們依然是我們的家人、同事、朋友。」

蔡英文呼籲，請大家再挺她一次，不要分散力量，不要過度樂觀，導致民進黨沒過半，反使國民黨過半，「我們集中選票，都給民進黨好不好？」

蔡英文提醒，現在是回家的時候，回外縣市的人，拜託大家一定要回家，無論如何都要回家好嗎？蔡英文差你一票，民進黨區域立委差你一票，民進黨差你一票，台灣就差你一票。明天早上帶著身分證印章，站出來投票，讓大家用自己的選票告訴全世界，「台灣有權捍衛主權，堅持改革」。

▲2020凱道選前之夜，蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



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▲2020凱道選前之夜，蔡英文講話凱道大景。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡英文支持者。（圖／民眾提供）

▲▼2020凱道選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）