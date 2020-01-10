化身蘇老師沙啞激喊　蘇貞昌：蔡英文嚴格把關！你還有豬肉吃啊

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文選前之夜10日在台北凱道舉行。行政院長蘇貞昌致詞時列舉內政政績，他更化身「蘇老師」向支持者表示，蔡英文不只守住台灣主權，還讓台灣有豬肉吃，中國非洲豬瘟來襲，只有台灣沒有淪陷。

他擔任行政院長最了解總統的辛苦，蔡總統不只守護主權，而且守住每一個人民的生活跟安全，蔡英文請他擔起行政院長的重擔，再過5天就要滿1年，看看這1年來，當中國非洲豬瘟發生，周邊11個國家通通淪陷，只有蔡總統領導有方，嚴格把關，到現在還有豬肉吃。

蘇貞昌特別準備PTT，手拿撞球球桿指著遭中國非洲豬瘟殘害的國家，他提到，「各位請看！」中國周邊的國家包括越南、寮國、柬埔寨、北韓、南韓、菲律賓、印尼等國通通淪陷，「只有台灣還是守住，台灣沒有變成紅的」、「各位，你還有豬肉吃啊！」

蘇貞昌提及，他們守住主權，不讓台灣變得紅的，不但守住主權，也要有豬肉吃，嚴格把關不只他一個人衝衝衝，還有整個行政團隊一起努力。

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

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