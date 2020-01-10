快訊／蔡英文：4年前史明告訴我的話　他會在天上看到我沒有忘記！

記者陶本和／台北報導

2020總統大選10日「選前之夜」壓軸場，總統蔡英文抵達凱達格蘭大道致詞時，談到已經過世的民主革命家史明時激動地說，4年前選前之夜，史明告訴她的話，「他在天上會看到，我沒有忘記他的話！」

▲2020凱道選前之夜，蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文表示，也許有些人不知道，凱達格蘭大道這裡過去叫介壽路，是威權到民主的關鍵地方，這裡有反併吞遊行、有紅衫軍遊行、有廢核遊行，同志大遊行也在這裡，而大家記憶猶新的洪仲丘事件、太陽花學運也都在這裡。

蔡英文強調，在黨外的年代，在這裡集會遊行是不可想像的，民進黨早期在這裡遊行隨時都會被暴力驅趕，但今天任何人在這裡集會遊行，警察會保護人民，不用擔心警察會用水砲車、會用催淚彈，也不會用警棍、盾牌突然衝進來把大家打得頭破血流。

蔡英文說，現在輪到大家在這條路上，全世界特別是香港的年輕人，正在看大家要怎麼走這條路，香港的年輕人用生命跟血淚為大家示範一國兩制不可行，而明天換台灣人示範，民主價值會克服一切的困難。

蔡英文表示，過去這三年多，一直告訴自己，即使會受傷，過程再怎麼困難，都要留給大家更好的國家，而這也是4年前的選前之夜，她答應史明的事。

蔡英文說，當年晚會結束的時候，史明很用力地跟她喊話，告訴她當台灣總統要有志氣、要有決心、要堅強，「今天史明不在了，他在天上會看到，我沒有忘記他的話」。

▼2020凱道選前之夜，蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）



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