社會 社會焦點 保障人權

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

記者黃翊婷／綜合報導

民眾小清（化名）抱著看熱鬧的心態加入一個投資LINE群組，甚至曾在群組中發言質疑「會不會是詐騙」，沒想到對方立刻用誇張的話術洗腦，還接連丟出刑事局局長的對話紀錄、辦公室照片等證據（事後驗證都是假的），讓他險些真的匯出300萬元，幸好關鍵時刻警方介入，他才沒有上當。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲小清本來只是在投資群組中看熱鬧，結果險些遭騙300萬元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，民眾小清表示，某天他在臉書看到投資廣告，於是抱著潛水看熱鬧的心態，加入廣告中的投資LINE群組，想說能不能撿到一些明牌參考，群組裡每天的對話都很熱絡，所有人都獲利賺錢、沒有人賠錢，看久了他也有點心動。

小清提到，群組成員引導他下載一個投資APP，當時他曾提出質疑，「這家公司真的合法嗎？會不會是詐騙？」對方立刻換了一套更誇張的說法，甚至聲稱和刑事局局長有私交、認識在高雄辦案的組長，而且投資平台已經繳交30億元保證金給金管會，見他還在猶豫，又立刻丟出局長的對話紀錄、辦公室照片等證據，企圖證明雙方真的有聯繫。

小清說，就在他逐漸下心防，差點真的把300萬元匯出去時，幸好警方在關鍵時刻介入，才阻止悲劇發生，他很感謝警方協助守住他的財產，於是決定將自己的經驗分享出來，提醒大眾千萬別輕易相信投資群組的話術。

警方呼籲，民眾投資任何商品請透過合法管道，不要聽信網路上陌生人的話術，以免受騙，此外，刑事警察人員不會宣傳任何投資商品或公司，一旦遇到就是詐騙，請立即撥打165檢舉。

12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女子小芸（化名）去年8月間以300元為代價，將個人申辦的手機門號賣給詐騙集團使用，結果害自己吃上官司，刑事部分被判處拘役50日，民事部分還要賠償受害者全部損失，共計1397萬元。

