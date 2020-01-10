快訊／1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門





▲2020凱道選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢，小英將與搭檔賴清德在台北凱道壓軸合體。下午六點下班時間，凱道人潮持續聚集，蔓延至景福門。

這次大選被視為是「世代之爭」，退休長輩支持韓國瑜、年輕族群力挺蔡英文。韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。10日晚間六點，上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現，截至晚間六點，人潮已經蔓出至景福門。

根據蔡英文競選總部規劃，選前之夜分別有四場，台北在凱達格蘭大道、新北在板橋區公館街集民權路口、台中在洲際棒球場旁、高雄則在鳳山區競選總部廣場。蔡英文將分別出席高雄及台北場，賴清德則出席新北和台中場，兩人採取「分進合擊」方式，最後在凱道大合體。

在台北凱道場部分，造勢晚會時間為晚間7點至10點，主持人群中有這次綠營超夯的立委候選人吳怡農，另外還有何博文、徐佳青、阮昭雄、黃貞瑜、吳思瑤等；致詞嘉賓有桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌，蔡英文也將與賴清德一同合體登台；表演團體則有打狗亂樂團、歌手詹雅雯、滅火器。