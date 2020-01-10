快訊／選前之夜郭宋合體了！　郭台銘：政黨票支持親民黨、民眾黨

記者楊亞璇／台北報導

2020大選前最後衝刺，親民黨10日在北市仁愛路的競總前舉辦選前之夜晚會。鴻海創辦人郭台銘在晚間6點50分左右到場，坐在台下欣賞表演，親民黨總統候選人宋楚瑜緊接著到場，兩人比鄰而坐，相談甚歡，在介紹不分區、區域立委後，兩人一起上台為候選人造勢，兩人高舉雙手高喊「親民黨凍蒜」。

▲2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

郭台銘說，希望還是支持他的人，能知道他沒有忘記他的初衷，「當中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」。郭台銘指出，總統大選「我袖手而不旁觀」，你我都有責任讓人民的聲音被聽到，明天記得要支持中道力量，政黨票支持親民黨、民眾黨，他也對立委候選人喊話，「如果貪污我第一個出來罷免你們」。

親民黨選前之夜選在競總前面舉行，18時30分開始聚集支持者，支持者穿著橘色的服裝，呈現一片橘海，拿著小國旗熱情高喊「宋楚瑜凍蒜」，「總統票1號、政黨票3號」，凝聚氣勢。宋楚瑜發言人于美人說，在有限的空間裡面發揮最大的創意。

郭台銘親民黨致詞全文：

各位親愛的親民黨，宋主席支持者，郭台銘的朋友們大家好，從去年4月17日起，你們每一雙溫暖的手，望向我的每一雙眼神，都在提醒著我能為中華民國，能為台灣的老百姓們做些什麼？

初選時我提出「鋼索理論」，台灣的命運，從我出生的前一年起，就注定了鋼索一端握在華盛頓，另一端握在北京，我們數十年來為了讓台灣維持現狀，戰戰兢兢，無時無刻不在維持生存的平衡，此次選舉的過程，把台灣在「鋼索理論」下的無奈完全呈現出來，但影響台灣最大的關鍵的經濟問題及內政問題卻得不到太多的關注及討論，民生和福祉的議題被邊緣化，加速了台灣未來命運搖擺的不確定性，我知道大家的追求是維持中華民國的民主自由，享受安居樂業的生活，「和平，安定，經濟，未來」，這是我從初選時提出，到現在也堅持的理念。

現今執政的民進黨政府，在在都表現出一黨獨大、權利的傲慢及權力的暴力，不管是一例一休、公投法關進鐵籠、違反程序正義的反滲透法，東廠及卡管，直到小英競總辦發言人表達若在立院有2/3席次可改國號，支持統一即是叛國的思想犯罪論，都證明我們讓民進黨一黨獨大的嚴重性，對民主精神破壞的嚴重性。

我堅決反對台獨，因為不節制的台獨勢力將破壞長年來台灣維持現狀的努力，背離台灣以經濟手段在兩岸和平、與世界立足的穩定主軸。

郭台銘呼籲本次選舉一定要制衡民進黨一黨獨大！未來立法院要以民生與經濟法案優先，才是全體國民之福！

親民黨將我的六大政策，包括引起很大迴響的0-6歲國家養，整合進入親民黨的政見中，我相信中道勢力未來可以在國會發揮最大的影響力。讓所有人能感受到「政治為百姓服務，政治為經濟服務」的好處。

我希望曾經支持我的人、目前還是支持我的人、未來可能會支持我的人能知道我沒忘記我的初衷，當「中華民國需要我時，郭台銘永遠都在」，對此次總統大選我袖手而不旁觀，對立法院，你我都有責任，讓人民的聲音被聽見，明天記得要支持中道力量，政黨票支持親民黨，民眾黨，讓國會有機會改變！讓政治為人民服務，讓政治為經濟服務！

今天在這個台子上的立委候選人，不管是區域或不分區立委候選人，未來都要記住人民的利益要放在政黨利益和個人利益之上，不A錢，不關説，不違法亂紀，如果貪污，我會第一個出來罷免你們，要為國家人民做事，莫忘初衷！加油！親民黨加油，宋主席加油！